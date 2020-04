Le message de Keller à l'Italie et l'Espagne : « Vos pertes nous touchent aussi »

Le match de la Mannschaft contre l'Italie prévu ce mardi à Nuremberg a déjà été annulé il y a deux semaines en raison de la pandémie de coronavirus. Celui contre l'Espagne, qui aurait dû avoir lieu jeudi dernier à Madrid, a également dû être annulé par l'UEFA. Le président de la DFB, Fritz Keller, a exprimé sa sympathie et sa solidarité à ses homologues italiens et espagnols - ces deux pays sont actuellement particulièrement touchés par la crise en cours.

« Nous suivons les nouvelles choquantes en provenance d'Italie avec une profonde consternation », a écrit Keller au président de la fédération italienne, Gabriele Gravina. « Vous et tous vos compatriotes pouvez être sûrs de notre sincère sympathie et de notre soutien inconditionnel. Nos pensées sont avec vous, surtout pendant ces heures que nous voulions vraiment passer ensemble. Vos pertes nous touchent aussi. »

Keller poursuit : « Nous attendions avec impatience un beau match de football, une rencontre entre deux grandes nations en toute amitié. Insouciante et paisible, avec des dizaines de milliers de supporters dans le stade à Nuremberg et des millions d'autres devant leurs écrans de télévision dans nos pays respectifs. Nous aurions adoré accueillir ce classique du football mondial. Le sport, les émotions des spectateurs ainsi que les valeurs du sport auraient dû être au centre de l'attention. Comme nous en avions l'habitude. Mais cette habitude, cette normalité n'existe plus. Le football est depuis longtemps relégué au second plan. En ces temps difficiles, nous craignons pour notre santé, pour la survie de nos semblables et de nos familles. En Italie, en Allemagne, dans le monde entier. Nous sommes devenus une communauté de destin. Car ce n'est qu’en étant solidaires que nous pourrons surmonter ensemble cette situation, qui nous pose des défis que nous n'aurions jamais imaginés il y a seulement quelques semaines.

Mais Keller a également exprimé l'espoir de pouvoir rattraper les matchs annulés. Le président de la DFB a écrit à celui de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales : « En même temps, nous ne renonçons pas à l'espoir de rattraper la fête du football qui nous est interdite aujourd'hui, dès que nous aurons surmonté ensemble cette crise et, espérons-le, le plus rapidement possible. Nous attendons déjà avec impatience le jour où nous pourrons nous retrouver à l’occasion d’une compétition sportive et nous serrer la main. Peut-être apprécierons-nous alors d'autant plus cette normalité. »