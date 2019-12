Le joueur allemand de Playmobil

Les jeunes fans de foot peuvent se mettre en jambes pour le grand évènement de l’année et ce, dès maintenant avec la figurine d’un Playmobil en tenue de joueur allemand. Ce footballeur Playmobil porte le maillot blanc de l’équipe d’Allemagne ainsi que son logo et est équipé d’une fonction tir novatrice. Grâce à celle-ci, il est possible de réaliser des tirs puissants comme des tirs à ras-de-terre, sans effort et avec une seule main. Pour ceux qui aimeraient changer cette figurine en leur joueur préféré, il est possible de lui coller le numéro de votre choix dans le dos. Le gardien de but contenu dans le paquet permet de perfectionner la précision des tirs.

Le joueur allemand fait partie de la nouvelle 2018 FIFA World Cup Russia Arena de Playmobil qui permet aux enfants d’organiser des matchs passionnants dans leur chambre. En complément, on retrouve des figurines de joueurs venant de huit autres nations.