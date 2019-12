Le « Hall of Fame » de la DFB a sa première équipe-type

Le nouveau « Hall of Fame » du football allemand voit le jour. Jeudi, Die erste Elf (« Le premier onze »), une équipe-type historique de l’équipe d’Allemagne fut votée.

Une équipe qui rassemble plusieurs générations de champions du monde, et notamment quatre capitaines d’honneur de la DFB : Fritz Walter, Franz Beckenbauer, Uwe Seeler et Lothar Matthäus. Autres « titulaires » : le « Boss » Helmut Rahn, Sepp Maier, Andreas Brehme, Paul Breitner, Matthias Sammer, Günter Netzer et « Der Bomber » Gerd Müller.

Au musée du football allemand de Dortmund, cette équipe-type fut le fruit de nombreuses heures de débats entre les les plus grands journalistes sportifs allemands. Une soirée de gala aura lieu le 1er avril 2019 en l’honneur de ce onze historique. Prochainement, un « premier onze » féminin verra également le jour.

Le Premier Onze :

Maier – Brehme, Beckenbauer, Breitner – Netzer, Sammer, Matthäus, Walter – Seeler, Müller, Rahn