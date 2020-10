Mahmoud Dahoud et Jonas Hofmann

Le groupe élargi de Joachim Löw pour octobre

Le sélectionneur Joachim Löw a fait appel à un groupe élargi de 29 joueurs pour les matchs du mois d'octobre face à la Turquie, l'Ukraine et la Suisse.

C’est avec 26 joueurs de champ et trois gardiens de but que l’équipe d’Allemagne aborde ses trois rencontres internationales du mois d’octobre. L’équipe de Joachim Löw affrontera d’abord la Turquie le 7 octobre (20h45) en match amical à Cologne, avant d’enchaîner avec deux matchs d’UEFA Nations League le 10 octobre (20h45) en Ukraine et le 13 octobre (20h45) contre la Suisse, de nouveau à Cologne.

Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Serge Gnabry (Bayern Munich) sont de retour après avoir été laissés au repos en septembre, tout comme Lukas Klostermann et Marcel Halstenberg (RB Leipzig). La liste compte également deux nouveaux-venus : les milieux de terrain Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund) et Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach).

Les joueurs du Bayern, de Leipzig + Kroos ne joueront que la Nations League

Joachim Löw devra néanmoins composer sans les joueurs blessés que sont Thilo Kehrer, Leroy Sané et Marc-André ter Stegen, ainsi qu’Ilkay Gündogan, testé positif au coronavirus.

Le rassemblement est prévu à Cologne ce lundi, à midi. Les joueurs du Bayern Munich (Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Serge Gnabry), la plupart des joueurs du RB Leipzig (Lukas Klostermann et Marcel Halstenberg) et Toni Kroos (Real Madrid), qui prendront uniquement part eux matchs d’UEFA Nations League, ne rejoindront le groupe que le lendemain.

[dfb]