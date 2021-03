Le groupe de Stefan Kuntz pour l’EURO U21

Le sélectionneur de l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans Stefan Kuntz a fait appel à un groupe de 23 joueurs, dont quatre nouvelles têtes, pour la phase de groupe du championnat d’Europe U21 en Hongrie et en Slovénie. Avec Malick Thiaw (FC Schalke 04), Mateo Klimowicz (VfB Stuttgart), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) und Anton Stach (SpVgg Greuther Fürth), le groupe compte quatre joueurs appelés pour la première fois chez les Espoirs.

Placée dans le groupe A, l’équipe de la DFB disputera son premier match le 24 mars (21h00) contre la Hongrie à Szekesfehervar, avant de défier les Pays-Bas le 27 mars (21h00) dans la même ville et enfin la Roumanie le 30 mars (18h00) à Budapest.

Kuntz : « Notre objectif clair est la qualification en phase finale »

« Après avoir préparé cet EURO pendant un an et demi, nous sommes heureux qu’elle s’apprête enfin à débuter », s’est réjoui le sélectionneur. « Notre objectif clair est la qualification pour la phase finale cet été, même si nous savons que le défi sera de taille. »

Kuntz a déclaré au sujet des quatre nouveaux sélectionnés : « Étant donné que nous débuterons le tournoi sans préparation, nous aurons besoin de joueurs qui soient immédiatement opérationnels. Malick Thiaw et Mateo Klimowicz ont souvent eu l’occasion de jouer en Bundesliga ces derniers temps. Anton Stach a réalisé de bonnes performances en deuxième division et possède une certaine polyvalence. »

Phase finale du 31 mai au 6 juin

Concernant Youssoufa Moukoko, qui pourrait devenir le plus jeune joueur de l’histoire à disputer un EURO des moins de 21 ans, le sélectionneur a déclaré : « Nous avons en Allemagne un talent extraordinaire en la personne de Youssoufa, que nous voulons faire progresser raisonnablement et avec prudence. Après une concertation étroite avec le Borussia Dortmund, nous avons décidé de l’appeler, car nous pensons que sa participation fera du bien à l’équipe et à sa propre progression. »

En raison de la pandémie de Covid-19, le comité exécutif de l’UEFA a décidé d’organiser l’EURO U21 en deux temps. La phase de groupe, avec 16 équipes participantes, aura lieu du 24 au 31 mars 2021. Les deux équipes les mieux classées de chaque groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe, qui se tiendra du 31 mai au 6 juin 2021. Il s’agit de la 13e participation à l’EURO U21 de l’équipe d’Allemagne, vainqueur de l’épreuve en 2009 et 2017.

[dfb]