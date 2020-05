Le gouvernement autorise la reprise des compétitions en Bundesliga et 2e division

La chancelière Angela Merkel et les chefs de gouvernement des Länder allemands ont décidé aujourd'hui, mercredi, que les saisons de la Bundesliga et de 2e division pourraient se poursuivre à partir de la deuxième moitié du mois de mai.

Christian Seifert, directeur général de la ligue allemande de football (DFL) et porte-parole du comité exécutif de la DFL, a tenu à réagir : « La décision d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour le football professionnel allemand. Elle doit être accompagnée d’une grande responsabilité de la part des clubs et de leurs employés afin de mettre en œuvre les directives médicales et organisationnelles de manière disciplinée. Les matchs à huis clos ne constituent pas une solution idéale. Cependant, avec cette crise qui menace l'existence de certains clubs, cela représente le seul moyen d'assurer la pérennité des ligues sous leur forme actuelle. En ce jour, je tiens à remercier les décideurs politiques pour leur confiance. »