Le festival de la Mannschaft contre l’Estonie

La Mannschaft termine la saison de la meilleure manière possible. Pour le troisième match de qualification pour l’EURO 2020, les Allemands n’ont laissé aucune chance à l’Estonie : victoire nette et sans bavure, 8-0 ! Les buts sont signés Marco Reus (10e, 37e), Serge Gnabry (17e, 62e), Leon Goretzka (20e), Ilkay Gündogan (26e) Timo Werner (79e) et Leroy Sané (88e).

Avec neuf points, l’Allemagne reste deuxième du groupe C, à trois points de l’Irlande du Nord, mais avec un match en moins.

Deux changements dans le onze de départ

Par rapport à l’équipe alignée en Biélorussie, seuls deux changements étaient à noter au coup d’envoi : Jonathan Tah et Lukas Klostermann étaient remplacés par Thilo Kehrer et Leon Goretzka.

À l’ Opel-Arena de Mayence, les joueurs de Marcus Sorg, qui remplaçait Joachim Löw sur le banc, ont imposé leur jeu d’entrée, monopolisant le ballon. Au bout de 26 minutes, le score était déjà de 4 à 0. La dernière fois que l’équipe d’Allemagne a connu une telle avance aussi tôt dans le match, c’était lors de la victoire 7-1 face au Brésil, en demi-finale du mondial 2014.

L’Estonie impuissante

Les passes millimétrées de Kimmich et Gündogan ont mis en grande difficulté la défense estonienne. À la 10e minute de jeu, Gündogan sert Kehrer côté droit, dont le centre trouve Reus qui parvient à pousser la balle au fond des filets. C’est Gnabry qui double la mise quelques minutes plus tard, bien servi par Sané (17e), suivi par Goretzka qui reprend de la tête un centre de Kimmich (20e). Le quatrième but est inscrit par Gündogan sur penalty (26e) avant que Reus n’inscrive un doublé grâce à un superbe coup franc direct, le premier réussi par un joueur de la Mannschaft depuis 2007 (37e). Les équipes rentrent donc aux vestiaires sur ce score de 5-0.

Doublé de Gnabry

La deuxième période est un peu plus calme. A la 57e minute, un centre de Marcel Halstenberg, entré en jeu à la mi-temps, n’est pas loin de trouver Sané, mais la défense estonienne s'en sort in-extremis. Peu après, Gnabry parvient à marquer son deuxième but de la soirée, servi une nouvelle fois par Halstenberg (62e). Sané pense également pouvoir célébrer sa première réalisation, mais son but est refusé pour hors-jeu. C’est Timo Werner, lui aussi entré en cours de match, qui inscrit le septième but allemand (79e). Leroy Sané se voit à nouveau refuser un but, encore à cause d’un hors-jeu (82e), mais ses efforts finissent pas être récompensés, puisqu'il inscrit le huitième but peu avant la fin du match (88e). Soirée parfaite.