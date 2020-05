L’e-EURO 2020 entre en scène

Seize équipes participent à la phase de groupe de l’e-EURO 2020. Au départ, elles étaient 55. La e-sélection allemande a réussi à décrocher son ticket grâce à dix victoires en autant de rencontres. Avec ce bilan parfait, les quatre joueurs de la sélection comptent bien décrocher la couronne européenne, pour la première édition de l’E-EURO, les 23 et 24 mai.

Alors que la compétition devait se dérouler à Londres, l’UEFA et Konami, qui organisent l’évènement, ont préféré adapter le dispositif en raison de la pandémie du coronavirus. Il était prévu que deux ou trois joueurs contrôlent chaque équipe, mais les joueurs jouent désormais tout seul et en ligne, depuis chez eux, sur PES-2020.

Les 16 participants sont répartis en quatre groupes. Le quatuor allemand affrontera à 12h30 la Bosnie-Herzégovine. Toujours dans le groupe A, l’Espagne et la Roumanie s’affronteront pendant ce temps-là. Les gagnants des deux matchs se rencontreront lors du deuxième match. Pour les perdants, l’enjeu de la deuxième rencontre est d’éviter la défaite à tout prix pour pouvoir espérer continuer dans la compétition. C’est le principe de la double élimination : les deux équipes qui ont gagné un match et en ont perdu un, ont la possibilité lors du troisième match de se rattraper et d’accéder à la phase finale. En somme, qui perd deux fois est éliminé du tournoi.

Deux équipes de chaque groupe atteignent la phase finale, qui se joue demain, dimanche. À partir de là, tout est plus simple ; chaque premier de groupe (le premier à gagner deux matchs) affronte le deuxième d’un autre groupe. Chaque confrontation se divise en trois matchs, joués en un contre un. La première équipe à gagner deux fois est déclarée vainqueur et passe à l’étape suivante. Les finalistes joueront cinq matchs au lieu de trois.

La France affrontera quant à elle la Grèce pour son premier match.