Le directeur sportif Hrubesch reçoit les coordinateurs des centres de détection à Francfort

29 coordinateurs des centres de détection se rencontrent cette semaine à Francfort sur invitation de la Fédération allemande de football (DFB) pour le dernier congrès de 2017. Ils sont accueillis par le directeur sportif de la DFB, Horst Hrubesch, et Markus Hirte, directeur sportif de la promotion des talents à la DFB. Fabian Seeger, qui est responsable des centres de la fédération de football de Hambourg depuis novembre, est présent pour la première fois.

Lors des congrès qui se tiennent régulièrement, les coordinateurs régionaux des centres de détection échangent leurs points de vue avec les responsables de la DFB sur l'état actuel et les nouvelles tendances en matière de promotion des talents. Au programme cette fois-ci, des questions administratives telles que le lancement d'Office 365 et un nouveau portail de service en ligne qui donnera à l’avenir aux quelques 1300 entraîneurs des centres des exercices, des conseils et des informations de base pour la formation des talents.

Optimiser la promotion des talents en Allemagne

Le but est de présenter les rapports intermédiaires des différents groupes de travail. Les coordinateurs se sont réunis autour des thématiques « S’entraîner en équipe », « Corrections et instructions », « Méthodologie » et « Protection des talents » pour développer le travail dans les centres de détection et trouver des moyens d'optimiser davantage la promotion des talents en Allemagne.

Il existe 366 centres de détection reliés à la DFB en Allemagne. Tous les lundis, des talents âgés de douze à quinze ans s’y entraînent en plus des entraînements dans leur club et sont soutenus individuellement par environ 1300 entraîneurs rémunérés. Les internationaux actuels comme Toni Kroos, Joshua Kimmich, Julian Brandt ou Emre Can ont bénéficié de cette formation dans le passé.

