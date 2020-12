Le comité directeur de la DFB confirme son soutien au sélectionneur

Lors d'une conférence téléphonique aujourd'hui, lundi, le comité directeur de la DFB a décidé à l'unanimité de poursuivre le processus de renouvellement de l'équipe nationale, initié par le sélectionneur Joachim Löw et en cours depuis mars 2019. Le comité exécutif a donc suivi les recommandations du comité des présidents et d'Oliver Bierhoff, directeur des équipes nationales et de l'Académie.

Ce matin, les membres du Comité des présidents (le président Fritz Keller, le vice-président en charge du football amateur Rainer Koch, le vice-président en charge du football professionnel Peter Peters, le trésorier Stephan Osnabrügge ; le secrétaire général Friedrich Curtius était absent pour cause de maladie) ont rencontré Oliver Bierhoff et Joachim Löw à Francfort. Il était important pour le sélectionneur national de s'exprimer sur la situation actuelle, la défaite contre l'Espagne et les mois à venir jusqu'à l'EURO dans un échange ouvert et constructif. Joachim Löw a fait part de ses évaluations, de ses idées et de ses projets pour le futur. Les membres du Comité des Présidents ont ainsi pu constater la qualité du travail du staff technique, la bonne relation entre l'équipe et l'entraîneur, et le fait qu'il existait un concept clair pour le futur. Un match seul ne peut et ne doit pas être un indicateur définitif de la qualité de l'équipe nationale et de son sélectionneur.

Les participants à la réunion se sont accordés sur un point : avant l'EURO 2021, des objectifs sportifs importants ont déjà été atteints - notamment la qualification, mais aussi le maintien dans la Ligue A de la Ligue des nations et le positionnement dans le premier chapeau à l'occasion des qualifications pour la Coupe du monde. En conséquence, Joachim Löw continue de bénéficier de la confiance du comité directeur de la DFB.