Le camp de base de la Mannschaft pour le mondial près de Moscou

La Mannschaft prendra ses quartiers à Vatutinki, aux portes de Moscou, lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. « La décision n'a pas été facile pour nous car nous avons passé un très bon moment à Sotchi pendant la Coupe des confédérations. Nous devons créer les meilleures conditions pour réussir. Nous pouvons travailler dans les meilleures conditions et récupérer au calme à Moscou », a déclaré le sélectionneur Joachim Löw.

Le manager Oliver Bierhoff a ajouté : « Nous prenons certes les matchs les uns après les autres mais nous prenons également l'ensemble du parcours jusqu'à la finale en compte puisque notre objectif principal est de remporter à nouveau le titre mondial. Le camp de base près de Moscou nous garantit des trajets quotidiens courts pour les entraînements, pour aller à l'aéroport et au stade Loujniki, où nous souhaitons tous de préférence y jouer trois fois. La perspective de ne pas devoir voyager au début du tournoi et lors deux derniers matchs décisifs est également un aspect important. »

Entouré par la forêt, le "Vatutinki Hotel Spa Complex" est situé dans la banlieue sud-ouest de la capitale russe. Il y a actuellement une toute nouvelle aile en construction, dont l'achèvement est prévu pour avril 2018. 72 chambres sont disponibles pour les joueurs, les entraîneurs et le personnel, ainsi qu'une piscine intérieure avec spa, salles de fitness et de récupération plus tous les locaux nécessaires, qui seront aménagés et équipés individuellement aux besoins de l'équipe.

Courtes distances avec l'aéroport et les terrains d'entraînement

Le stade Loujniki est situé à 35 kilomètres, ce qui équivaut à un temps de trajet de 45 minutes. La Mannschaft y débutera le mondial le 17 juin 2018 avec son premier match du groupe F contre le Mexique. L'Allemagne pourrait à nouveau y jouer si elle atteint les demi-finales après avoir terminé première de son groupe puis la finale.

L'aéroport international de Vnoukovo, ouvert 24 heures sur 24, est situé à 25 km et environ 30 minutes. Du camp de base, le bus de la Mannschaft peut rejoindre les terrains d'entraînement du CSKA Moscou en cinq minutes. Les joueurs et le staff de Joachim Löw auront ici les meilleures conditions d'entraînement. Une nouvelle tribune est actuellement mise en place pour les spectateurs et les médias.

La préparation pour le mondial débute le 23 mai dans le Tyrol du Sud

Le programme de la préparation pour la Coupe du Monde est établi. Le sélectionneur Joachim Löw et ses assistants Marcus Sorg et Thomas Schneider ainsi que l'entraîneur des gardiens Andreas Köpke ont déterminé ensemble les grandes lignes de la préparation pour la mondial lors de leur visite à la Coupe du monde des clubs de la FIFA à Abu Dhabi.

Ainsi, la dernière ligne droite débutera le 23 mai 2018 à Eppan avec le stage de préparation. La sélection U20 viendra du 27 au 31 mai pour effectuer des séances d'entraînement spécifiques avec l'équipe A. La Mannschaft disputera un match de préparation pour le mondial à Klagenfurt contre l'Autriche. Le stage se terminera une semaine plus tard avec un deuxième match amical à domicile. L’adversaire, le lieu, la date et l'heure du coup d'envoi sont toujours en concertation. Le délai pour communiquer à la FIFA la liste officielle des 23 joueurs de chaque équipe est fixé au 4 juin.

Le voyage de Francfort vers Moscou est prévu le 12 juin. Cinq jours plus tard, le 17 juin 2018, les champions du monde en titre débuteront la compétition avec son premier match du groupe F contre le Mexique au stade Loujniki.

[dfb]