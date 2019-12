Le calendrier du premier tour de Coupe d’Allemagne

On connait désormais les dates et les horaires exacts des rencontres du premier tour de DFB Pokal. Le tenant du titre, le Bayern Munich, débutera la compétition le lundi 12 août sur le terrain de l’Energie Cottbus,à partir de 20h45. Le finaliste de l’édition précédente, le RB Leipzig, affrontera de son côté le VfL Osnabrück le dimanche 11 août à 15h30 . À noter également le duel entre le KFC Uerdingen et le Borussia Dortmund, qui verra Kevin Kevin Großkreutz défier son ancien club le vendredi 9 août à 20h45.

Le calendrier du premier tour

Vendredi 9 août, 20h45

Samedi 10 août, 15h30

Samedi 10 août, 18h30

Samedi 10 août, 20h45

Dimanche 11 août, 15h30

Dimanche 11 août, 18h30

Lundi 12 août, 18h30

Lundi 12 août, 20h45

SV Sandhausen - Borussia MönchengladbachFC Ingolstadt 04 - FC NürnbergKFC Uerdingen 05 - Borussia DortmundFC Kaiserslautern - FSV Mayence 05Alemannia Aix-la-Chapelle – Bayer Leverkusen 04TuS Dassendorf - SG Dynamo DresdeFC 08 Villingen - Fortuna DüsseldorfSV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04FC Viktoria 1889 Berlin - DSC Arminia BielefeldSC Verl - FC AugsbourgFSV Wacker 90 Nordhausen - FC Erzgebirge AueFC Magdebourg - SC FribourgFC Würzburger Kickers - TSG HoffenheimKSV Baunatal - VfL BochumSSV Ulm 1846 Fußball - FC HeidenheimSV Atlas Delmenhorst - SV Werder BrêmeFSV Salmrohr - Holstein KielVfB Germania Halberstadt - 1. FC Union BerlinSV Rödinghausen - SC Paderborn 07SV Waldhof Mannheim - Eintracht FrancfortFC Oberneuland - SV Darmstadt 98FC Sarrebruck - SSV Jahn RegensburgVfB Lübeck - FC St. PauliVfB Eichstätt - Hertha BerlinVfL Osnabrück - RB LeipzigSV Wehen Wiesbaden - FC CologneChemnitzer FC – SV HambourgMSV Duisbourg - SpVgg Greuther FürthHallescher FC - VfL WolfsburgKarlsruhe SC – Hanovre 96FC Hansa Rostock - VfB StuttgartFC Energie Cottbus - FC Bayern Munich