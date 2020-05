La DFB a fixé le calendrier des quarts de finale de la coupe d’Allemagne féminine. Les matchs seront joués mardi 2 et mercredi 3 juin.

Mardi 2 juin, pour le seul match de la journée, à partir de 14h, le Bayer Leverkusen affrontera le TSG Hoffenheim .

Mercredi 3, la première rencontre opposera l'Arminia Bielefeld au SC Sand , à partir de 13h, avant que le Turbine Potsdam n’affronte le SGS Essen à 14h. À 19h, le FSV Gütersloh , équipe de deuxième division essaiera d’éliminer le VfL Wolfsburg , champion en titre.

Le tirage au sort pour déterminer les confrontations du dernier carré aura lieu dès mardi prochain, le 26 mai, à 13h00. Les demi-finales se dérouleront les 10 et 11 juin, tandis que le RheinEnergieStadion de Cologne accueillera la finale, le 4 juillet.

Tous les matchs se dérouleront à huis clos pour éviter la propagation du coronavirus et les joueuses devront respecter les consignes sanitaires de la Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb (Groupe de travail médecine du sport/journées de matchs extraordinaires), mises en place par la DFL et la DFB et comprenant des gestes barrières et des contrôles rigoureux.