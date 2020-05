Le calendrier des demi-finales de la coupe d'Allemagne

En Bundesliga et en seconde division, les hostilités ont repris. Et le DFB Pokal va suivre dans les prochaines semaines. La Fédération allemande de football (DFB) a en effet annoncé aujourd'hui les dates exactes des demi-finales de la coupe d’Allemagne.

Le premier match aura lieu le mardi 9 juin à partir de 20h45, le FC Saarbrücken affrontera l'équipe de Bundesliga du Bayer 04 Leverkusen. Le FCS est déjà entré dans l'histoire cette saison : Les Sarrois sont la première équipe de quatrième division à atteindre les demi-finales de la compétition. Le match se jouera à nouveau au stade Hermann Neuberger de Völklingen.

Un jour plus tard, le 10 juin à partir de 20h45, aura lieu le duel des pensionnaires de l’élite entre le Bayern Munich et l'Eintracht Francfort. La finale aura lieu le 4 juillet à l'Olympiastadion de Berlin et les trois rencontres se dérouleront à huis clos.