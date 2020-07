Calendriers adaptés pour le Bundesliga, Bundesliga 2 et Liga 3

Le calendrier de la saison 2020/2021

Le présidium de la DFB a fixé le cadre du calendrier de la saison 2020/2021. Le football professionnel masculin débutera avec le premier tour du DFB-Pokal, du 11 au 14 septembre. Une semaine plus tard (18-21 septembre) débuteront les championnats de Bundesliga, Bundesliga 2 et Liga 3. Ce calendrier est provisoire et est susceptible d’être modifié en cas de recrudescence de la pandémie de coronavirus.

L’année 2020 prendra fin les 22 et 23 décembre avec le deuxième tour du DFB-Pokal, quelques jours après la dernière journée de championnat de l’année dans les trois premières divisions allemandes (18-21 décembre).

Trêve hivernale courte

En raison de la période restreinte à disposition pour mener à bien la saison 2020/2021, la trêve hivernale sera de très courte durée. En Bundesliga et Bundesliga 2, le jeu reprendra dès le premier week-end du mois de janvier, avec la 14e journée de championnat. La Liga 3 reprendra une semaine plus tard, avec la 18e journée.

Les huitièmes de finale du DFB-Pokal se joueront les 2/3 février, les quarts de finale les 2/3 mars. La finale est prévue pour le jeudi 13 mai 2021 au stade olympique de Berlin ; ainsi, la finale aura exceptionnellement lieu avant la fin des championnats professionnels, en raison des difficultés de calendrier induites par la crise sanitaire.

Championnats suspendus le 1er mai

En outre, le 1er mai 2021 tombant un samedi, il a été décidé, sur demande et en concertation avec les autorités policières, qu’aucun match des trois championnats professionnels d’Allemagne n’aurait lieu ce jour-là. Ce premier week-end du mois de mai devrait ainsi être consacré aux demi-finales du DFB-Pokal, même si une décision définitive reste à prendre en ce sens.

Les saisons de Bundesliga et Liga 3 prendront fin le samedi 22 mai 2021. La saison de Bundesliga 2 prendra fin le lendemain. Les matchs de barrage pour la Bundesliga seront joués les 26 et 29 mai ; les barrages d’accession à la Bundesliga 2 devraient se jouer les 27 et 30 mai. La période de mise à disposition des joueurs aux équipes nationales débutera le 31 mai. Le match d’ouverture de l’UEFA EURO 2020 aura lieu le 11 juin.

[dfb]