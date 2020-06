Le calendrier 2020/2021 de la Mannschaft

Pour faire face aux bouleversements provoqués par la pandémie du coronavirus, le comité exécutif de l’UEFA a adapté son calendrier pour les prochaines rencontres entre sélections nationales. Concernant l’équipe d’Allemagne masculine, la phase de groupes de l’UEFA Nations League 2020/2021, comme prévu initialement, aura lieu aux mois de septembre, octobre et novembre, sur un rythme de deux matchs par mois et par sélection.

Le calendrier de l’équipe d’Allemagne, placée dans la division A de la Nations League, est le suivant :

Allemagne-Espagne (jeudi 3 septembre)

Suisse-Allemagne (dimanche 6 septembre)

Ukraine-Allemagne (samedi 10 octobre)

Allemagne-Suisse (mardi 13 octobre)

Allemagne-Ukraine (vendredi 13 novembre)

Espagne-Allemagne (lundi 16 novembre)

Les barrages qualificatifs pour l’EURO 2020, pour lequel quatre place sont encore à prendre, et d’éventuels matchs amicaux seront joués les 7/8 octobre et 11/12 novembre.

Oliver Bierhoff, directeur des équipes nationales et de l’académie DFB : « Je suis heureux que nos équipes puissent rejouer à partir de l’automne. C’est un signal positif pour nos équipes masculines et féminines, qui n’ont plus disputé de compétitions internationales depuis longtemps. Elles pourront retrouver leurs automatismes et progresser. Nous allons bien entendu suivre de près l’évolution de l’épidémie, et nous adapter en conséquence. De surcroît, le football allemand joue en ce moment un rôle de pionnier : la reprise de nos championnats professionnels au sein du pays nous permet de partager notre expérience avec l’UEFA et les autres fédérations nationales. »

[dfb]