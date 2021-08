La joie de Stindl après son but

Le Borussia Mönchengladbach se qualifie pour le deuxième tour

Quatre rencontres du premier tour de Coupe d’Allemagne ont eu lieu hier. Le Borussia Mönchengladbach s’impose 1-0 sur le terrain du FC Kaiserslautern, alors qu’Ingolstadt, le TSG Hoffenheim et le SC Karlsruhe avaient également validé leur ticket pour le second tour un peu plus tôt dans la soirée.

Le nouvel entraîneur du Borussia, Adi Hütter, dirigeait sa première rencontre officielle à la tête des Poulains. Le technicien autrichien a vite été rassuré, son capitaine Lars Stindl ouvrant rapidement le score en début de partie (11e), en reprenant d’une tête plongeant un centre de Patrick Herrmann venu de la droite. Les locaux tentent de réagir, mais la tentative de Redondo est repoussée par Sommer, d’un superbe arrêt réflexe (25e). Gladbach est également tout proche de doubler la mise avant la pause, mais ni Wolf ni Herrmann, dont la frappe en bout de course termine sa course sur le poteau, ne parviennent à trouver le chemin des filets.

Les joueurs de Kaiserslautern, poussés par leur public, veulent créer l’exploit en seconde période et continuent leur pressing intensif. Malheureusement pour les pensionnaires de troisième division, le Borussia est parfaitement organisé défensivement et s’assure la qualification pour le tour suivant.

La hiérarchie a également été respectée dans les autres rencontres du jour, puisque le TSG Hoffenheim, pourtant poussé jusqu’en prolongation par le club de 3e division du FC Viktoria Köln, s’impose finalement 3 buts à 2, alors que le SC Karlsruhe, qui évolue en 2e division, l’emporte largement (4-1) sur le terrain du Sportfreunde Lotte, club de Regionalliga West. Dans le dernier duel, qui mettait aux prises deux équipes de 2. Bundesliga, le FC Ingolstadt se défait du FC Erzgebirge Aue (2-1).

La dernière rencontre du premier tour, qui opposera le Bremer SV au Bayern Munich, se déroulera le 25 août prochain.

Les rencontres du premier tour

Dynamo Dresde – SC Paderborn : 2-1

TSV 1860 Munich – SV Darmstadt : 5-4 t.a.b. (1-1 a.p.)

SC Weiche Flensburg – Holstein Kiel : 2-4. a.p.

1. FC Lok Leipzig – Bayer Leverkusen : 0-3

SV Sandhausen – RB Leipzig : 0-4

Oberfranken Bayreuth – Arminia Bielefeld : 3-6

Greifswalder FC – FC Augsburg : 2-4

VfL Osnabrück – Werder Brême : 2-0

Eintracht Norderstedt – Hanovre 96 : 0-4

Wuppertaler SV – VfL Bochum : 1-2 a.p.

BFC Dynamo – VfB Stuttgart : 0-6

SSV Ulm 1846 – FC Nuremberg : 0-1

SV Babelsberg – Greuther Fürth : 5-4 t.a.b. (2-2 a.p.)

1. FC Magdeburg – FC Sankt Pauli : 2-3

SV Wehen Wiesbaden – Borussia Dortmund : 0-3

Dimanche 8 août :

SV Meppen – Hertha BSC 0-1

SV Elversberg – 1. FSV Mayence 7_8 t.a.b (2-2 a.p)

FC Carl Zeiss Iéna – FC Cologne 2-4 t.a.b (2-2 a.p)

FC 08 Villingen – FC Schalke 04 1-4

SV Waldhof Mannheim – Eintracht Francfort 2-0

Rot-Weiß Coblence – Jahn Ratisbonne 0-3

Türkgücü München – FC Union Berlin 0-1

VfL Oldenburg – Fortuna Düsseldorf 0-5

Preußen Münster – VfL Wolfsburg 1-3

Eintracht Brunswick – SV Hambourg 1-2 a.p (1-1)

FC Würzburger Kickers – SC Fribourg (0-1)

Hansa Rostock – FC Heidenheim 3-2

Lundi 9 août :

FC Ingolstadt – Erzgebirge Aue 2-1

FC Viktoria Cologne – TSG Hoffenheim 2-3 a.p

Sportfreunde Lotte – SC Karslruhe

1. FC Kaiserslautern – Borussia Mönchengladbach

Mercredi 25 août :

Bremer SV – FC Bayern Munich