Le Borussia Dortmund remporte la Supercoupe d’Allemagne

Le Borussia Dortmund a mis fin au règne du Bayern Munich dans la supercoupe. Le vice-champion d’Allemagne l’a emporté 2-0 à domicile face au vainqueur du dernier championnat. Paco Alcacer (48e) et Jadon Sancho (68e) sont les buteurs.

Alcacer libère le BVB

Les rouges et noir sont les premiers à se montrer dangereux. Paco Alcacer tente sa chance à quarante mètres du but, profitant d’une sortie lointaine de Manuel Neuer, mais sa frappe passe de peu à côté (14e). Le portier de la Nationalmannschaft sauve ensuite son équipe sur une frappe de Raphael Guerreiro (20e). Côté bavarois, c’est Kingsley Coman qui se crée la meilleure occasion, mais le tir du français est repoussé par Marwin Hitz (23e).

Le tournant du match a lieu peu après le retour des vestiaires. Après une récupération dans les pieds de Thiago et une série de dribbles dans la défense du Bayern, Jadon Sancho sert Paco Alcacer qui frappe en première intention et trompe Manuel Neuer (48e). Goretzka a ensuite l’opportunité d’égaliser, mais l’international allemand échoue une nouvelle fois sur Marwin Hitz (55e). Quelques minutes plus tard, la tête de Coman est également détournée par le gardien du Borussia, avant que Müller ne reprenne mais ne soit à son tour contré, cette fois par un retour in-extremis du défenseur Manuel Akanji (58e). Les hommes de Niko Kovac tentent de maintenir la pression sur leur adversaire du soir, mais c’est finalement Jadon Sancho qui fait le break en contre attaque, à la suite d’un déboulé sur le côté droit.

Plus rien ne sera marqué, le Borussia remporte la supercoupe d’Allemagne 2019, mettant ainsi fin à trois années d’hégémonie du Bayern Munich dans cette compétition.