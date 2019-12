Le bilan de la Mannschaft face à ses prochains adversaires

À moins d’une semaine du premier match amical de la Mannschaft dans cette année 2018, retour sur le bilan des Allemands face à leurs futurs adversaires : l’Espagne et le Brésil.

Bilan positif face à l’Espagne

La Mannschaft possède un bilan positif face à la Roja. En 22 confrontations, les Allemands sont sortis neuf fois vainqueurs de leurs duels face à la sélection ibérique et sont inclinés à sept reprises. Les deux équipes se sont également quittées six fois sur un match nul. La dernière confrontation entre les champions du monde 2014 et leurs prédécesseurs de 2010 remonte au 18 novembre 2014. À Vigo, la Mannschaft s’était imposée 1-0 en amical grâce à un but de Toni Kroos (Real Madrid) qui sera une nouvelle fois dans le groupe pour affronter la sélection de Julen Lopetegui. Marc-André Ter-Stegen (FC Barcelone), lui aussi retenu par Joachim Löw pour ces matchs amicaux, complète le duo des expatriés allemands en Espagne.

Bilan négatif face au Brésil

La Mannschaft dispose cependant d’un bilan négatif face aux quintuples champions du monde brésiliens. En 22 matchs face à la Seleção, les Allemands l’ont emporté à cinq reprises, ont concédé cinq fois le match nul et ont connu 12 fois la défaite. La dernière fois qu’elles se sont rencontrées, les deux sélections se disputaient une place pour la finale de la Coupe du monde 2014 organisée au Brésil. La Mannschaft s’était ouvert les portes de la finale en s’imposant 7-1 à Belo Horizonte.