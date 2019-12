Le Bayern signe Boye Sörensen

L’équipe féminine du Bayern Munich s’est renforcée en la personne de Simone Boye Sörensen, défenseure internationale danoise de 26 ans. Elle s’est engagée jusqu’en 2022 en provenance du FC Rosengard (Suède).

« On se réjouit de compter dans nos rangs une joueuse aussi polyvalente et expérimentée que Simone », se félicite Bianca Rech, manager actuelle de l’équipe.

Avec Bröndby (Danemark), Boye Sörensen a remporté à deux reprises le titre de championne du Danemark ainsi que trois coupes nationales. En 2017, elle a disputé la totalité des rencontres de l’EURO avec l’équipe du Danemark, qui échouera en finale.

« Le premier objectif sera de gagner ma place au sein du onze de départ et de pouvoir évoluer avec des joueuses de classe mondiale », entrevoit Boye. « Je veux progresser et j’espère franchir un nouveau palier. Je veux gagner des titres avec cette équipe. Les ambitions du club sont élevées mais j’espère être à la hauteur et répondre aux attentes placées en moi. »

[dfb]