Le Bayern rejoint le Bayer en finale

Le Bayern Munich s’est qualifié pour la 24e finale de Coupe d’Allemagne de son histoire mercredi, en venant à bout de l’Eintracht Francfort (2-1) à l’Allianz Arena. Pour leur troisième finale consécutive, les Bavarois affronteront cette fois le Bayer Leverkusen, tombeur mardi soir du FC Sarrebruck (3-0). La finale aura lieu au stade olympique de Berlin le 4 juillet.

« L’adversaire nous a bien mis sous pression en seconde mi-temps, mais nous méritons notre qualification », a résumé l’entraîneur du FCB Hansi Flick. Malgré la victoire, le champion du monde Thomas Müller s’est montré plus mesuré : « Nous avions plus de fraicheur en première mi-temps et aurions dû mener plus largement au score. Je suis tout sauf satisfait aujourd’hui. » Son adversaire Timothy Chandler a quant à lui regretté le début de match de son équipe : « Si nous avions joué avec plus de courage dès le début, il y aurait eu la place pour gagner. La déception est grande, mais nous avons de quoi être fiers de nous. »

Dès le premier quart d’heure à Munich, le Bayern concrétise sa domination : sur un centre de Thomas Müller, un Ivan Perisic esseulé ouvre la marque d’une tête plongeante (14’). Le score à la pause de 1 but à 0 aurait pu être plus lourd, mais la maladresse des Bavarois et un match solide de Kevin Trapp les empêchent d’accentuer leur avance.

Dans le deuxième acte, les Hessois montent en puissance et prennent l’ascendant dans le jeu. Après quelques premières actions infructueuses, l’Eintracht égalise logiquement par l’intermédiaire de Danny da Costa, sur une passe de Daichi Kamada (68’). La réponse du Bayern est immédiate : après une frappe de Thomas Müller détournée par Kevin Trapp, c’est Robert Lewandowski qui s’arrache pour offrir aux siens la qualification (74’).

