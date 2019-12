Le Bayern Munich engage la Française Laura Georges

L’internationale française Laura Georges rejoint dès cet hiver le Bayern Munich et l’Allianz-Bundesliga féminine. La défenseure âgée de 33 ans s’engage avec les Munichoises jusqu’au 30 juin 2019 et représente aux côtés de la joueuse défensive Leah Galton et de la gardienne Fei Wang la troisième arrivée du mercato hivernal au Bayern.

« Face aux ennuis de longue durée liés à la blessure de Simone Laudehr, notre déjà fébrile situation défensive s est encore aggravée » explique Thomas Wörle, le coach du Bayern Munich. « C’est pourquoi je suis très heureux que nous ayons pu engager une défenseure centrale très expérimentée et une personnalité comme Laura Georges. »

« Le Bayern Munich est un club légendaire »

Laura Georges confie : « Le Bayern est un club légendaire. C’est un honneur de signer là-bas et ce transfert me rend très fière. C'est une nouvelle aventure pour moi et un nouveau défi. Je suis très impatiente de découvrir ma nouvelle équipe et d apprendre à connaitre la ville de Munich et la culture allemande. »

Laura Georges a disputé jusqu’ici plus de 180 matchs avec la sélection nationale française et a remporté 6 championnats de France ainsi que 3 coupes nationales dans son pays natal. Elle a également participé avec sa sélection nationale à 3 coupes du monde et 3 championnats d’Europe ainsi qu’aux Jeux olympiques de 2012.

[dfb]