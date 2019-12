Le Bayern et Schalke en quarts

Lors de la prolongation, le Bayern domine de nouveau les débats et va finir par reprendre les devants dans ce match grâce à Kingsley Coman, qui devance trois joueurs du Hertha de la tête, à quelques mètres du but (98e). Le Hertha ne parviendra pas à recoller et laisse filer le Bayern en quarts de finale.

En seconde période, les Bavarois sont récompensés de leurs efforts, James Rodriguez trouve Gnabry, encore lui, bien lancé à l’entrée de la surface qui décoche une frappe petit filet opposé et donne ainsi l’avantage aux siens (47e). À l’heure de jeu, Davie Selke profite d’une passe en retrait mal assurée de Mats Hummels, s’empare du ballon et parvient à le glisser sous le ventre de Sven Ulreich pour égaliser (60e).

Dans un Olympiastadion à guichets fermés (74 667 spec.), le match s’emballe dès les premières minutes. Salomon Kalou sert bien Maximilian Mittelstädt qui fixe Sven Ulreich aux 16 mètres d’une frappe à ras de terre (3e). Le Bayern réplique quelques minutes plus tard par l’intermédiaire de Serge Gnabry. Heureux de recevoir le ballon sur un centre de Joshua Kimmich, il frappe premier poteau et marque (7e).

Le Bayern a dû batailler

En quête d’un 19e sacre en Coupe d’Allemagne, le Bayern Munich a fait un grand pas hier en disposant du Hertha Berlin. Il aura fallu aux finalistes de l’an passé attendre les prolongations avant que Kingsley Coman ne leur donne la victoire (3-2, a.p.). Les Bavarois disputeront les quarts de finale pour la 12e année consécutive.

Dans un Olympiastadion à guichets fermés (74 667 spec.), le match s’emballe dès les premières minutes. Salomon Kalou sert bien Maximilian Mittelstädt qui fixe Sven Ulreich aux 16 mètres d’une frappe à ras de terre (3e). Le Bayern réplique quelques minutes plus tard par l’intermédiaire de Serge Gnabry. Heureux de recevoir le ballon sur un centre de Joshua Kimmich, il frappe premier poteau et marque (7e).

En seconde période, les Bavarois sont récompensés de leurs efforts, James Rodriguez trouve Gnabry, encore lui, bien lancé à l’entrée de la surface qui décoche une frappe petit filet opposé et donne ainsi l’avantage aux siens (47e). À l’heure de jeu, Davie Selke profite d’une passe en retrait mal assurée de Mats Hummels, s’empare du ballon et parvient à le glisser sous le ventre de Sven Ulreich pour égaliser (60e).

Lors de la prolongation, le Bayern domine de nouveau les débats et va finir par reprendre les devants dans ce match grâce à Kingsley Coman, qui devance trois joueurs du Hertha de la tête, à quelques mètres du but (98e). Le Hertha ne parviendra pas à recoller et laisse filer le Bayern en quarts de finale.

Schalke facile vainqueur de Düsseldorf

###more###

Schalke 04 a obtenu sa qualification pour les quarts de finale de Coupe d’Allemagne pour la troisième année consécutive en s’imposant chez soi face à un autre concurrent de Bundesliga, le Fortuna Düsseldorf sur le score de 4-1 (1-0). Son dernier sacre dans cette compétition remonte à 2011.

Suite au décès de Rudi Assauer, dirigeant mythique de Schalke, une minute de silence a été observée en amont du match et les joueurs portaient un brassard noir en sa mémoire.

Opposé à une solide défense de Düsseldorf, Schalke tente sa chance de loin et trouve la brèche à la 30e minute d’une frappe à mi-distance de Kutucu qui vient se loger dans la lucarne opposée.

En deuxième période, les Bleus Roi repartent de plus belle. Ils doublent la mise sur corner grâce à Salif Sané qui profite d’un ballon mal repoussé par Jaroslav Drobny (48e). Peu de temps après, Drobny laisse échapper le ballon de ses mains suite à une frappe de Kutucu, Mark Uth, qui rôdait là, en profite et inscrit le troisième but des visiteurs (53e). Le Fortuna Düsseldorf réduira entre temps l’écart par l’intermédiaire de Kevin Stöger, qui parvient à lober Ralph Fährmann (76e). Sané s’offrira finalement un doublé en toute fin de match (87e), de la tête sur corner et scellera le sort de cette partie, 4-1 score final.