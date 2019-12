Le Bayern et le Werder, derniers demi-finalistes

À l’issue d’un match fou (5-4), le Bayern poursuit son chemin en Coupe d’Allemagne tout comme le Werder qui est allé s’imposer 2-0 à Gelsenkirchen.

Le Bayern mené à la mi-temps

Le club le plus titré de la compétition peinait tout d’abord à trouver la moindre ouverture dans une défense d’Heidenheim bien regroupée. Il fallut attendre la 12e minute pour que Leon Goretzka inscrive le premier de cette partie en battant Kevin Müller de la tête sur corner.

La Coupe réserve souvent son lot de surprises et le match ne dérogea pas à la règle. Robert Andrich, à la réception d’un ballon en retrait mal assuré des Bavarois dans leur propre moitié de terrain, se retrouva à l’entrée de la surface de réparation et se vit faucher par Niklas Süle. Le défenseur du Bayern écopa tout d’abord d’un carton jaune avant que M. Winkmann ne revienne sur sa décision après visionnage de la vidéo et n’expulse Süle (15e). Coup franc bien placé pour Heidenheim ; que Marc Schnatterer fut alors tout près de convertir si la barre transversale ne s’était pas mise en travers de son chemin (17e).

Schnatterer, que l’on retrouva quelques minutes plus tard à l’origine de l’égalisation. Le milieu de 33 ans déposa un centre parfait sur la tête de Robert Glatzel, esseulé au second poteau : 1-1. Les joueurs d’Heidenheim y croient et, en deux passes, se présentèrent devant la surface du Bayern pour Schnatterer qui vint loger sa frappe dans le petit filet opposé (38e).

Lewandowski, entrée gagnante

Changement offensif au retour des vestiaires pour le Bayern avec les entrées de Robert Lewandowski et Kingsley Coman à la place de James et Rafinha. Et le Polonais se montra de suite efficace en servant son coéquipier d’attaque Thomas Müller de la tête, qui se retourna et marqua d'une volée à bout portant (53e). Puis sur un service de l’Allemand pour le Polonais deux minutes plus tard (55e), le Bayern reprit l’avantage, 3-2. Sur corner, Gnabry alourdit ensuite le score ; l’international allemand assura le coup en reprenant une tête de Mats Hummels au second poteau (65e).

Encore 25 minutes de jeu et Heidenheim parvint à revenir dans le match. La frappe de Galtzel à ras-de-terre finit dans le petit filet des cages de Sven Ulreich. L’attaquant s'offrit même un triplé sur penalty pour le but du 4-4 (77e). La solution pour tenir ce score : faire dos rond ; mais le Bayern en décida autrement et Robert Lewandowski vint mettre un terme à la rencontre en répondant lui aussi sur penalty à la 88e minute.

Le Werder en demi-finale

Du côté de Gelsenkirchen se joua un début de match brouillon entre les deux équipes, au cours duquel ni Milot Rashica (10e), ni Marco Friedl (26e) ne parvinrent à profiter des largesses défensives des Königsblauen. Côté Schalke, Salif Sané, pourtant esseulé, manqua de reprendre un coup franc léché de Sebastian Rudy (27e). 0-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, ce sont les locaux qui se montrèrent les premiers dangereux mais Guido Burgstaller se heurta au poteau sur un corner prolongé de la tête par Sané (52e). Retour au calme avant que Milot Rashica, légèrement excentré sur la droite aux 20 mètres, ne propulse son ballon dans les cages d’Alexander Nübel (65e). 1 puis 2-0 cinq minutes plus tard grâce à Davy Klassen qui profita d’un service millimétré de Ludwig Augustinsson dans sa course pour doubler la mise. Seule ombre au tableau : l’expulsion de Nuri Sahin en toute fin de match après avoir reçu un deuxième carton jaune.

[dfb]