Le Bayern écrase Dortmund 6-0 – Müller bat un record qu’il perd une heure plus tard

Le Bayern Munich a largement remporté le Klassiker de la Bundesliga ce samedi face au Borussia Dortmund : une victoire de prestige sur le score de 6 à 0, avec cinq but inscrits rien qu’en première mi-temps face à des Westphaliens dépassés. Robert Lewandowski a inscrit un triplé (5’, 44’, 87’), tandis que les autres buts furent marqués par James Rodriguez (14’), Thomas Müller (23’) et Franck Ribéry (45’).

Grâce à son but, Thomas Müller s’est fait une place dans le top 4 des meilleurs buteurs du Bayern Munich en Bundesliga avec 103 buts, devant Dieter Hoeneß (102) et derrière Roland Wohlfahrt (119), Karl-Heinz Rummenigge (162) et l’indétrônable Gerd Müller (365). Malheureusement pour le dernier buteur en date de la Mannschaft, sa performance n’aura tenu qu’une bonne heure : grâce à son troisième but inscrit en fin de match, Robert Lewandowski a également atteint la barre des 103 buts mais avec une bien meilleure moyenne (un but toutes les 96 minutes) que celle de Thomas Müller (un but toutes les 206 minutes).