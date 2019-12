Le 15 mai à 12h30 : l’annonce du groupe de Joachim Löw

L’Allemagne attend avec impatience l’officialisation du groupe de Joachim Löw pour la Coupe du monde en Russie, qui sera faite à partir de 12h30 le mardi 15 mai dans le cadre d’une conférence de presse au Musée du Football Allemand de Dortmund. Les internautes pourront suivre l’événement en direct sur DFB-TV ainsi que sur les comptes facebook et Youtube de la Mannschaft.

Le sélectionneur appellera-t-il plus que 23 joueurs ? Quels gardiens, quels attaquants prendra-t-il avec lui pour participer au stage de préparation à Eppan (Italie) ? Joachim Löw répondra à ces interrogations en présence du président de la DFB Reinhard Grindel et du manager de l’équipe d’Allemagne Oliver Bierhoff.

Le 4 juin, dernier délai

Si le groupe comporte 24 joueurs ou plus, ce dernier devra être réduit et limité à 23 (3 gardiens de but + 20 joueurs de champ) avant le 4 juin, date butoir fixée par la FIFA. L’équipe disputera un match test face à l’Autriche le 2 juin (18h) à Klagenfurt, puis un deuxième le 8 juin (19h30) face à l’Arabie Saoudite à Leverkusen. Le départ pour Moscou est prévu pour le 12 juin.

Le tournoi débutera ensuite le 17 juin (17h) pour la Mannschaft avec le premier match du groupe F face au Mexique, à Moscou. Le deuxième adversaire des champions du monde en titre sera la Suède, le 23 juin (20h) à Sotchi. Enfin, le troisième duel se tiendra à Kazan face à la Corée du Sud, le 27 juin (16h).

[dfb]