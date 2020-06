L’aventure de Sarrebruck prend fin : Leverkusen en finale

Mardi soir, le Bayer Leverkusen s’est qualifié pour sa première finale de DFB-Pokal depuis 2009. Opposée au FC Sarrebruck, club de division régionale, la Werkself s’est imposée 3 à 0 et disputera la finale du 4 juillet face au vainqueur de l’autre demi-finale, qui mettra aux prises le Bayern Munich et l’Eintracht Francfort mercredi soir (20h45).

« Nous n’avons pas joué assez salement, ça m’énerve », a résumé l’entraîneur du petit poucet sarrois Lukas Kwasniok. Son gardien de but Daniel Batz a abondé en ce sens : « Nous sommes terriblement déçus, nous avons tout donné. Notre stratégie ne ressemblait pas à ce que nous avons vu sur le terrain. Nous avons été trop respectueux. Mais nous savons que nous avons réalisé quelque chose de grand. »

Pensionnaire de quatrième division, le FC Sarrebruck avait réalisé l’exploit d’atteindre le dernier carré de la compétition après avoir éliminé plusieurs clubs professionnels des deux Bundesliga : Jahn Ratisbonne, le FC Cologne, le SC Karlsruhe et enfin le Fortuna Düsseldorf en quart de finale.

Au Hermann-Neuberger-Stadion de Völklingen, le Bayer Leverkusen a rapidement concrétisé sa supériorité grâce à des buts de Moussa Diaby (11e) et Lucas Alario (19e), avant de mettre fin au suspens en deuxième période grâce à Karim Bellarabi (58e). Auteur de trois passes décisives, le joueur de la Mannschaft Kerem Demirbay a déclaré : « Je suis très heureux et fier de la qualification. Tous les athlètes rêvent de disputer une finale. L’équipe et moi-même en trépignons d’impatience. »

[dfb]