L’aventure continue à l’EURO U21

Le rêve d’un troisième sacre allemand à l’EURO U21 continue. Opposée à la Roumanie ce mardi à Budapest, l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans a validé sa qualification pour les quarts de finale de la compétition : après 90 minutes de très grande intensité, les hommes de Stefan Kuntz sont parvenus à conserver jusqu’au bout un score de 0-0, synonyme de deuxième place du groupe A derrière les Pays-Bas, larges vainqueurs au même moment face à la Hongrie (6-1).

La phase à élimination directe de l’EURO U21 en Hongrie et Slovénie aura lieu du 31 mai au 6 juin. Championne d’Europe de sa classe d’âge en 2009 et 2017, l’équipe d’Allemagne n’est plus qu’à trois victoires d’un exceptionnel troisième sacre.

[dfb]