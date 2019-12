Laudehr prend sa retraite internationale

Simone Laudehr met fin à une riche carrière en équipe nationale. En effet, après l’annonce de sa non-sélection pour le mondial en France, la milieu de terrain du Bayern Munich a indiqué sur ses réseaux sociaux qu’après « une longue réflexion », elle ne porterait plus le maillot de la Nationalmannschaft.

Quelques semaines après Babett Peter, c’est donc la dernière championne du monde 2007 encore en activité qui tire sa révérence. Gênée par de nombreuses blessures, elle n’avait plus été sélectionnée depuis octobre 2017. Buteuse en finale de la coupe du monde, vainqueur de l’EURO (2009 et 2013) et des Jeux Olympiques (2016), la joueuse aux 103 sélections a évoqué les « souvenirs d’une époque fantastique » en équipe nationale, dans laquelle elle a débuté quelques mois avant le début du mondial en Chine (2007).