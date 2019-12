L’Angleterre échappe à la malédiction des tirs aux buts

L’Angleterre atteint les quarts de finale affrontera la Suède ce samedi à Samara, à 16h. Les Three Lions ont vaincu la Colombie 4-3 après une séance de tirs aux buts très équilibrée. Le score à la fin du temps supplémentaire était 1-1. C’est la quatrième séance de tirs aux buts que l’Angleterre dispute dans son histoire lors d’une Coupe du Monde. Les trois autres avaient été perdues, et cette victoire semble avoir levé la malédiction anglaise.

Harry Kane prend de l’avance dans le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde avec un sixième but. Il a transformé un penalty et ouvre le score à la 57e minute. Le défenseur colombien Yerry Mina a cependant égalisé à la 93e minute et a relancé le match. La dernière fois que l’Angleterre avait disputé les quarts de finale d’une Coupe du Monde, c’était lors du Mondial de 2006 en Allemagne. Quelques heures plus tôt, la Suède avait vaincu la Suisse sur un score 1-0.