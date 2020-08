L’ancien international Georg Volkert est décédé

L’ancien international allemand et joueur de Bundesliga durant de longues années, Georg Volkert, nous a quittés. Le Franconien de naissance est décédé dimanche dernier à Erlangen à l’âge de 74 ans. L’information a été confirmée par le FC Sankt Pauli, dont Volkert a été le manager de 1986 à 1990, via le site internet du club.

L’ancien avant-centre a vécu connu ses plus grands succès sportifs sous les couleurs du HSV, pour lequel il a disputé 410 rencontres de Bundesliga et inscrit 125 buts. L’un des plus importants reste celui marqué en finale de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe (C2) 1977, remportée 2-0 par Hambourg face au RSC Anderlecht. Après sa carrière de joueur, il a occupé des fonctions de manager à Sankt Pauli, au HSV, ou encore au FC Nuremberg.

La DFB adresse ses plus sincères condoléances à sa femme, sa fille, ainsi qu’à tous ses proches.