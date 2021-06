Finn Dahmen s'interpose sur deux tirs au but danois

La délivrance : l'Allemagne s'impose aux tirs au but

L’Allemagne sort le Danemark aux tirs au but

L’aventure continue à l’EURO U21 en Hongrie et Slovénie : lundi soir, l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans a tenu jusqu’au bout pour s’offrir une nouvelle demi-finale de championnat d’Europe. À Szekesfehervar, les hommes de Stefan Kuntz se sont imposés 6 à 5 aux tirs au but face à l’équipe du Danemark, après un match indécis jusqu’au bout (1-1 puis 2-2 a.p.). L’Allemagne affrontera les Pays-Bas en demi-finale jeudi soir (21h00).

Avec deux tirs au but repoussés, le gardien Finn Dahmen (FSV Mainz 05) est le héros de la soirée et permet à l’Allemagne de continuer de rêver d’un troisième sacre dans la compétition, après ceux de 2009 et 2017.

« C’était sans doute la meilleure première mi-temps de cette génération de joueurs, mais nous n’avons juste pas réussi à marquer », a déclaré Stefan Kuntz. « Puis nous avons commencé à douter, à réfléchir. La fatigue est venue, mais nous n’avons simplement pas abandonné. Avant les tirs au but, j’ai félicité mes joueurs et je leur ai dit : quoi qu’il arrive, tout le monde en Allemagne est déjà fier de vous. »

« Aujourd’hui, c’était mon tour »

« C’était la première fois que je jouais plus de 120 minutes. Ce que nous avons accompli collectivement est énorme », s’est réjoui Dahmen, coupable d’une erreur lors de la phase de groupe au mois de mars qui aurait pu coûter la qualification à l’équipe de la DFB. « Je disais à l’époque que nous étions tous là les uns pour les autres. Chacun a le droit à l’erreur, et les autres sont là pour les rattraper. Aujourd’hui c’était mon tour. »

Après l’ouverture du score danoise signée Wahidullah Faghir (69e), l’Allemagne a arraché l’égalisation grâce à Lukas Nmecha (88e) avant de prendre les devants en prolongation sur un but de Jonathan Burkardt (100e). Le Danemark a à son tour égalisé sur un penalty transformé par Victor Nelsson (108e).

La séance des tirs au but a débuté de la pire des manières pour l’Allemagne, qui a vu Burkardt manquer le premier tir. Mais deux arrêts solides de Dahmen ont permis à ses coéquipiers de s’imposer grâce au tir décisif de Paul Jaeckel.

