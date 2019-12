L’Allemagne s’incline face à l’Autriche

Deux semaines avant leur premier match de Coupe du Monde contre le Mexique (17 juin à 17h), l’Allemagne laisse apparaître un signe de faiblesse. L’équipe de Joachim Löw a perdu le premier de ses deux matchs de préparation pour le mondial en Russie sur un score de 2-1, malgré l’ouverture du score de Mesut Özil à la 11e minute sur une belle frappe enroulée. La tendance s’est ensuite inversée, car une frappe puissante de Martin Hinteregger (53e) et la belle action collective et la finition d’Alessandro Schöpf (69e) ont permis à l’Autriche d’être récompensée pour une exceptionnelle deuxième mi-temps. Manuel Neuer, qui a signé son retour ce soir après neuf mois d’absence, n’a pas pu empêcher la défaite, malgré de nombreux bons arrêts. .

Après une première mi-temps équilibrée, les joueurs de Joachim Löw n’ont pas fait une bonne impression en seconde période. En effet, les joueurs n’ont pas pu puiser la force nécessaire dans leurs ressources physiques et mentales, déjà bien épuisées ces derniers jours au stage de pré-tournoi à Eppan, dans le Tyrol du sud. Les neuf dernières rencontres entre les deux nations avaient toutes été remportées par l’Allemagne. La dernière défaite face à l’Autriche remonte au 29 octobre 1986, sur un score de 4-1.

Neuer et Petersen titulaires

L’avant-match était néanmoins compliqué : une pluie intense accompagnée de grêle a frappé le stade de Klagenfurt. Le coup d’envoi, prévu à 18h, a été reporté plusieurs fois avant d’être définitivement fixé à 19h45, avec 105 minutes de retard par rapport au coup d’envoi initial. Le terrain était étonnamment en bon état au vu des énormes quantités d’eau qui s’étaient déversées sur la pelouse.

Après son absence de près de neuf mois à cause d’une fracture au métatarse du pied gauche, le capitaine Manuel Neuer a pu revenir dans les rangs de la Mannschaft et ainsi honorer sa 75e sélection. Nils Petersen a quant à lui fêté sa première apparition en équipe A. Franco Foda, qui a succédé à Marcel Koller en octobre dernier, vient de remporter sa 5e victoire en autant de matchs avec l’Autriche ; une série impressionnante pour l’ancien international allemand. Pour cette victoire contre l’Allemagne, il a fait confiance à 5 joueurs de Bundesliga , Martin Hinteregger, Julian Baumgartlinger, Florian Grillitsch, Alessandro Schöpf et David Alaba.