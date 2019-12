L’Allemagne renoue avec la victoire

La Mannschaft renoue avec la victoire. Opposée au Pérou en match amical dimanche soir, trois jours après son match nul 0-0 contre la France à Munich, l’équipe d’Allemagne a arraché une victoire 2-1 à domicile pour son deuxième match depuis la fin de la Coupe du monde en Russie. À la Rhein-Neckar-Arena de Sinsheim, Julian Brandt (25e) et le nouveau-venant Nico Schulz (85e) ont trouvé la faille après l’ouverture du score péruvienne signée Luis Advincula (22e).

Cette affiche fut l’occasion pour Joachim Löw d’honorer son 167e match en tant que sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, un total qui lui permet d’égaler le record du légendaire Sepp Herberger, champion du monde avec l’Allemagne de l’Ouest en 1954. Sur le terrain, la composition de départ comporta cinq changements par rapport à Munich : Manuel Neuer, Mats Hummels, Antonio Rüdiger, Leon Goretzka et Thomas Müller laissèrent place à Marc-André ter Stegen, Niklas Süle, Ilkay Gündogan, ainsi que les buteurs Julian Brandt et Nico Schulz. Ce dernier fêtait sa première apparition sous le maillot frappé de l’aigle.

Manque de réalisme chronique

La maladresse devant le but adverse était le principal défaut de l’équipe lors du match contre la France, et ce match face à la Blanquirroja devait servir à y remédier. Il n’en fut rien : face aux coéquipiers de Jefferson Farfan, de nombreuses occasions ne furent encore une fois pas transformées. En début de rencontre, Marco Reus (2e, 20e) et Matthias Ginter (13e) manquèrent tour à tour l’occasion d’ouvrir la marque ; en face, le Pérou fit mouche sur sa première incursion grâce à Advincula (22e).

Julian Brandt profita d’une action confuse de Toni Kroos aux abords de la surface pour égaliser d’une superbe balle piquée (25e) – son deuxième but avec l’équipe d’Allemagne. À 1-1, les occasions se multiplièrent pour l’Allemagne mais ni Timo Werner (35e, 55e), ni Ilkay Gündogan (38e), ni Julian Draxler (83e) ne concrétisèrent la domination de leur équipe. Toujours à l’affut d’un contre à jouer, le Pérou passa aussi tout près d’un deuxième but, mais une double parade de ter Stegen sur un corner (54e) et la maladresse de Farfan seul face au but (58e) firent pousser un grand ‘ouf’ de soulagement aux 25.494 spectateurs. À cinq minutes de la fin, Nico Schulz offrait la victoire à l’Allemagne d’une frappe lointaine mal repoussée par le gardien péruvien Gallese (85e).

Les deux prochains rendez-vous de la Mannschaft seront des matchs de compétition à l’extérieur : les 13 et 16 octobre prochains, elle affrontera les Pays-Bas et la France dans le cadre de l’UEFA Nations League.

[dfb]