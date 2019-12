L'Allemagne remporte son dernier test avant la Russie

Le tenant en titre a remporté son dernier match de préparation avant son départ pour la Russie. Après avoir subi une défaite 2-1 contre l’Autriche samedi dernier à Klagenfurt, la Mannschaft a inversé la tendance ce vendredi en s’imposant sur un score de 2-1 contre l’Arabie Saoudite. Les buts allemands ont été inscrits par Timo Werner et Omar Hawsawi contre son camp. Aucune erreur n’a été commise par Manuel Neuer, ni par Marc-André ter Stegen, qui a remplacé le capitaine à la mi-temps. Taisir Al-Jassim a marqué le dernier but de la rencontre pour la réduction du score saoudienne.

L’Allemagne a mis la pression dès le coup d’envoi à Leverkusen. Timo Werner a ouvert le score à la huitième minute grâce à une passe décisive de Marco Reus, très bien été servi par Joshua Kimmich. Après ce premier but, l’Allemagne est restée dominante sur le terrain. Reus a touché le poteau gauche sur une frappe à ras de terre. À la 38e minute, Sami Khedira a imité son coéquipier et touché le poteau gauche. Cinq minutes plus tard, c’est un Saoudien qui a marqué un but… contre son camp. Après un centre de Werner, Omar Hawsawi, gêné par Thomas Müller, a involontairement dévié le ballon dans son propre but.

La deuxième mi-temps a été une alternance d’occasions allemandes et saoudiennes. Le seul but de la seconde période a été inscrit sur un pénalty par le Saoudien Taisir Al-Jassim, dans les filets de ter Stegen. Après une faute de Khedira sur Al-Jassim, le gardien du FC Barcelone a repoussé la tentative du tireur Mohammad Al-Sahlawi, mais Al-Jassim avait bien suivi. En toute fin de match, les Saoudiens se sont procurés une dernière vraie occasion d’égaliser, anéantie in extremis par Mats Hummels.

Löw avait choisi un onze de départ sans grosse surprise. Neuer était dans les buts, la défense était composée de Kimmich, Hummels, Boateng et Hector. Les milieux de terrain étaient Khedira, Kroos, Müller, Reus et Draxler. Werner était l’unique attaquant de pointe du match. À la mi-temps, Niklas Süle a remplacé Boateng et ter Stegen est rentré à la place de Neuer. En deuxième période, Mario Gomez, Julian Brandt et Matthias Ginter ont fait leur entrée.