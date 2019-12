L'Allemagne qualifiée si ...

Le groupe F nous réserve un final haletant : les quatre équipes peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale du Mondial russe. Quelles seront les deux équipes qui valideront leur billet pour la phase à élimination directe ? La Mannschaft affrontera la Corée du Sud mercredi pour son dernier match de poule pendant que les Mexicains, leaders du groupe F, défieront les Suédois. DFB.de a dressé la liste de tous les scénarios qui pourraient advenir lors de cette troisième et dernière journée de phase de poule.

L’ALLEMAGNE en huitième de finale grâce à …

… une victoire face à la Corée du Sud avec au moins deux buts d’écart

… une victoire face à la Corée du Sud avec un but si la Suède ne l’emporte pas face au Mexique

… une victoire face à la Corée du Sud avec un but d’écart si la Suède bat le Mexique et que la différence de but des Allemands est supérieure à celles des Suédois ou des Mexicains

… un match nul face à la Corée du Sud si la Suède perd face au Mexique

… un match nul face à la Corée du Sud si la Suède fait également match nul face au Mexique et que la différence de but des Allemands est supérieure à celle des Suédois

… une défaite face à la Corée du Sud si la Suède perd face au Mexique et que la différence de but des Allemands est supérieure à celles de la Suède et de la Corée du Sud

Le MEXIQUE en huitième de finale grâce à …

… une victoire ou un match nul face à la Suède

… une défaite contre la Suède si l’Allemagne ne l’emporte pas face à la Corée du Sud

… une défaite contre la Suède si l’Allemagne gagne contre la Corée du Sud et que la différence de but des Mexicains est supérieure à celles des Allemands et des Suédois

La SUÈDE en huitième de finale grâce à …

… une victoire contre le Mexique avec au moins deux buts d’écart

… une victoire contre le Mexique avec un but d’écart si l’Allemagne ne gagne pas face à la Corée du Sud

… une victoire face au Mexique avec un but d’écart si l’Allemagne l’emporte face à la Corée du Sud et que la différence de but des Suédois est supérieure à celles du Mexique et de l’Allemagne

… un match nul contre le Mexique si l’Allemagne perd face à la Corée du Sud

… un match nul face au Mexique si l’Allemagne fait également match nul face à la Corée du Sud et que la différence de but des Suédois est supérieure à celle de l’Allemagne

… une défaite contre le Mexique si l’Allemagne perd contre la Corée du Sud et que la différence de but des Suédois est supérieure à celle des Allemands et des Sud-coréens

La CORÉE DU SUD en huitième de finale grâce à …

… une victoire face à l’Allemagne si la Suède perd contre le Mexique et que la différence de but des Sud-coréens est supérieure à celles des Allemands et des Suédois

Le règlement

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Pour déterminer le classement du groupe trois critères interviennent dans l’ordre suivant :

1. Nombre de points inscrits dans la phase de poule

2. Différence de but sur les matchs de poule

3. Nombre de buts inscrits lors des matchs de poule

Si aucun classement ne peut être établi d’après les trois critères cités précédemment, cinq nouveaux critères en entrent jeu pour départager les équipes concernées par ce cas de figure :

1. Le nombre de points pris lors de la confrontation direct

2. La différence de but sur la confrontation directe

3. Le nombre de buts inscrits sur la confrontation directe

4. Le nombre de cartons jaunes et de cartons rouges reçus lors de la phase de poule

5. Le tirage au sort

[DFB ]