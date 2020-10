L’Allemagne qualifiée pour l’EURO 2022

L’équipe d’Allemagne féminine a validé son ticket pour le championnat d’Europe 2022 en Angleterre, deux journées avant la fin de la phase de qualification. Cela fait suite à la victoire de l’Ukraine (1-0) devant l’Irlande, deuxième du groupe et qui ne peut désormais plus revenir à hauteur des joueuses de Martina Voss-Tecklenburg. La sélectionneuse fédérale s’est d’ailleurs exprimée : « Nous sommes heureuses d’être qualifiées. Cependant, notre objectif reste de remporter les deux dernières rencontres contre la Grèce et l’Irlande. Nous voulons débuter le tournoi sans avoir perdu le moindre point. »

Six matchs, 18 points, 37 buts marqués, 0 encaissés

L’Allemagne a été intraitable dans son groupe jusqu’à présent, remportant l’ensemble de ses six rencontres avec 37 buts inscrits sans en encaisser un seul. Les deux dernières rencontres, face à la Grèce puis l’Irlande, auront lieu les 27 novembre et 1e décembre prochains. Reporté à cause de la pandémie de coronavirus, l'EURO se déroulera du 6 au 31 juillet 2022. Les Pays-Bas sont les tenants du titre, mais l’Allemagne fera tout pour remporter une neuvième victoire dans l’épreuve.