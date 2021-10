L'Allemagne qualifiée pour la Coupe du monde

La Mannschaft s'impose 4-0 en Macédoine du Nord et valide ainsi son ticket pour le mondial 2022. Alors que le score était nul et vierge à la pause, l'équipe de Hansi Flick a fait la différence en seconde période, grâce à des réalisations de Havertz (50e), Werner (70e, 73e) et Musiala (83e).

Au coup d’envoi, cinq changements sont à noter par rapport à la victoire contre la Roumanie (2-1) vendredi soir à Hambourg. Le capitaine Manuel Neuer retrouve sa place dans les buts, Lukas Klostermann et David Raum sont positionnés sur les côtés de la défense, Kai Havertz sur l’aile gauche à la place de Leroy Sané et Thomas Müller débute en position de numéro 10, en remplacement de Marco Reus, dans le 4-5-1 de Hansi Flick.

Joshua Kimmich aurait pu déjà ouvrir le score après trois minutes de jeu, à la réception d’un centre de Kai Havertz, mais sa tête est repoussée par la défense macédonienne juste devant la ligne. L’Allemagne domine le premier acte, sans néanmoins parvenir à trouver la faille dans la défense adverse. Timo Werner trouve le poteau dans les arrêts de jeu de la première période (45e+2). Sous la pluie de Skopje, aucun but n’a été marqué au terme des 45 premières minutes.

La différence est faite dès le retour des vestiaires : Müller, servi par Gnabry, décale Havertz qui, seul face au but vide, délivre la Mannschaft et ouvre le score (50e). Werner inscrit ensuite un doublé, d’abord d’une demi-volée à la suite d’une magnifique remise en une touche de Thomas Müller (70e), puis d’une frappe enroulée côté gauche, à l’entrée de la surface (73e). L'attaquant de Chelsea marque ainsi ses quatrième et cinquième buts en quatre rencontres. En fin de rencontre, les jokers se montrent à leur avantage ; Adeyemi, entré à l’heure de jeu, sert Musiala, qui avait remplacé Werner moins de dix minutes plus tôt. Le milieu offensif du Bayern Munich ne manque pas l’occasion d’ajouter un quatrième but et de conclure parfaitement une soirée réussie.

L'Allemagne est désormais certaine de terminer première du groupe J, grâce à la victoire (1-0) à domicile de la Roumanie contre l'Arménie, et devient ainsi la première nation européenne à assurer officiellement sa qualification pour la Coupe du monde au Qatar. Le suspense reste totale pour la deuxième place du groupe, un point séparant seulement la Roumanie, deuxième, de l'Arménie, quatrième.

Flick : « Nous pouvons être satisfaits »

Hansi Flick : Nous nous sommes qualifiés, c'est ce que nous voulions. Il faut féliciter l'équipe pour son attitude, elle n'a rien lâché. La première mi-temps a été un peu désorganisée par moments, comme contre la Roumanie, nous avons manqué de précision. Nous avons enchaîné après le premier but et avons été constants, nous pouvons donc être satisfaits.

Kai Havertz : Dans l'ensemble, la dernière passe était juste en deuxième période. En première mi-temps, nous avons eu du mal à être efficace dans le dernier geste et à nous créer des occasions. Nous sommes bien rentrés dans la seconde période et nous avons contrôlé le match pendant 90 minutes.

Timo Werner : C'est toujours difficile contre de telles équipes au début. C'est bien que nous n'ayons pas encaissé de but. En jouant comme ça pendant 90 minutes, c'est une question de temps avant que nous ne marquions.

Leon Goretzka : Nous savions que ce serait un match difficile aujourd'hui. La Macédoine du Nord est une bonne équipe, il fallait d'abord les fatiguer. En deuxième mi-temps, nous avons fait un bon travail et converti nos occasions en buts.

[dfb]