L’Allemagne l’emporte 2-1 face aux Suédoises

Nouveau succès pour l’équipe d’Allemagne à quelques mois du début de la Coupe du monde. Samedi, l’équipe de Martina Voss-Tecklenburg s’est imposée 2-1 à Solna face à la Suède devant 25 882 spectateurs, grâce à des réalisations de Kathrin Hendrich et Linda Dallmann.

« On ne contrôlait plus la situation en fin de match », a regretté la sélectionneuse. « Mais au vu de notre première mi-temps, la victoire est méritée, car nous aurions déjà pu mener au score avant la pause. »

Avec un onze remanié et notamment la première titularisation en équipe d’Allemagne pour Marina Hegering, les Allemandes ont dicté leur rythme à partir du quart d’heure de jeu, mais sans réussite sur des tentatives de Lina Magull (22e), Giulia Gwinn (28e) et Dzsenifer Marozsán (21e / 30e).

Même son de cloche en début de deuxième mi-temps, avec une frappe sur la barre transversale de Turid Knaak (48e) et une tête hors-cadre d’Alexandra Popp (49e). Quelques instants plus tard, Hendrich joue les renards des surfaces et parvient enfin à faire trembler les filets pour l’ouverture du score (51e). Dallmann concrétise la domination allemande en inscrivant le deuxième but d’une superbe frappe enroulée (65e). La Suédoise Caroline Seger réduit le score quelques minutes plus tard sur penalty suite à une faute de Schweers (72e).

