L'Allemagne éliminée en huitième de finale

L’Allemagne s’incline 2-0 à Wembley et ne disputera pas les quarts de finale de l’EURO 2020. Des buts de Sterling (74e) et Kane (86e) permettent à l'équipe d'Angleterre de s'imposer en fin de rencontre. Après 15 ans à la tête de la sélection, Joachim Löw dirigeait donc ce soir sa dernière rencontre.

L'entraîneur champion du monde 2014 s'est montré déçu après la défaite : « C'est une grande déception pour nous tous. Nous espérions plus. La confiance dans l’équipe était bien présente. Dans ce genre de match, il est important de concrétiser ses occasions. Malheureusement, nous n'avons pas marqué de buts aujourd'hui. Vous ne pouvez mettre la faute sur personne. Je suis désolé que le grand enthousiasme dans le pays ait désormais disparu. Il y a un silence de mort dans le vestiaire. »

Pas de but en première période

La Mannschaft débute la rencontre dans son habituel 3-4-3, le seul changement notable étant la première titularisation du tournoi de Timo Werner à la pointe de l’attaque, aux côté de Thomas Müller et Kai Havertz.

Il faut attendre 15 minutes pour voir la première vraie occasion, et elle est à mettre à l’actif des Three Lions ; Sterling, à l’entrée de la surface, déclenche une frappe que Manuel Neuer détourne en corner. Côté allemand, la première action dangereuse intervient peu après la demi-heure de jeu. Havertz lance son coéquipier à Chelsea Timo Werner, celui-ci bute sur Pickford, bien sorti aux devants de l’attaquant (32e).

Juste avant la mi-temps, un geste défensif de grande classe de Mats Hummels empêche Harry Kane, seul face au but vide, d’ouvrir le score (45e +2). Le score est nul et vierge à la pause.

Sterling et Kane bourreaux de la Mannschaft

Les joueurs de Joachim Löw mettent la pression sur leurs adversaires dès le retour des vestiaires, avec une puissante reprise de volée de Havertz, de nouveau repoussée par le portier anglais (48e). Néanmoins, ce sont les Anglais qui font les premiers la différence à l’entrée du dernier quart d’heure, par l’intermédiaire de Raheem Sterling, qui coupe un centre à ras de terre de Luke Shaw venu de la gauche (74e).

Thomas Müller bénéficie d’une immense opportunité d’égaliser quelques minutes plus tard, mais l’avant-centre du Bayern Munich, après encore une nouvelle ouverture de Havertz, manque son face à face et envoie le ballon à côté (81e). Un manque d’efficacité puni par Harry Kane, qui fait le break en fin de rencontre, reprenant de la tête un centre de Grealish (85e).

Le DFB Elf s’incline 2-0 et quitte la compétition en huitième de finale. Les joueurs avaient du mal à masquer leur frustration et leur tristesse après la rencontre, mais ont tout de même tenu à rendre hommage à leur sélectionneur, à l'image de Manuel Neuer : « Nous avions une grande opportunité de continuer l’aventure aujourd’hui. Contre des défenseurs anglais robustes, ce n'était pas facile pour notre attaque. Nous avons essayé d'aller de l'avant, mais nous n'avons pas réussi à les faire souffrir. Le jeu était sur le fil du rasoir. Si nous ouvrons le score ou si Thomas Muller met le but du 1-1, les choses auraient été différentes. J’étais très triste quand j'ai vu Jogi. C'est un grand homme et nous lui devons tous beaucoup. Il a marqué son époque. C'est pourquoi aujourd’hui est un jour triste. »

[dfb]