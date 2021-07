Déception et élimination pour la Team Deutschland

L’Allemagne éliminée des JO de Tokyo

Le rêve d’une nouvelle médaille olympique pour le football allemand a pris fin aujourd’hui. Opposée à la Côte d’Ivoire, l’équipe de Stefan Kuntz a concédé un match nul 1-1 ; un résultat insuffisant pour une qualification en quart de finale. Avec quatre points, l’Allemagne termine l’aventure à la troisième place du groupe D, derrière la Côte d’Ivoire et le Brésil, vainqueur au même moment face à l’Arabie Saoudite (3-1).

Malgré une multitude d’occasions franches crées dès la première mi-temps, l’Allemagne ne trouva pas la faille et vit la Côte d’Ivoire ouvrir le score après l’heure de jeu grâce à un but contre son camp de Benjamin Henrichs (67e). Une égalisation dans la foulée signée Eduard Löwen sur coup franc (73e) donna lieu à une fin de match haletante, mais le deuxième but tant espéré par la « Team Deutschland » n’arriva pas.

