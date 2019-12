L’Allemagne avec Waldschmidt – retour de Kroos

Toni Kroos est de retour en équipe d’Allemagne pour la suite de la campagne de qualifications à l’EURO 2020, après avoir manqué les matchs du mois de juin en raison de douleurs à la cuisse. Sont également de retour de blessure Marc-André ter Stegen et Emre Can, ce dernier après 10 mois d’absence.

L’équipe de Joachim Löw disputera le 6 septembre (20h45) à Hambourg et le 9 septembre (20h45) à Belfast ses deux prochains matchs de qualification, respectivement contre les Pays-Bas et l’Irlande du Nord. Le sélectionneur a fait appel à 22 joueurs, dont l’attaquant Luca Waldschmidt du SC Fribourg, sélectionné pour la première fois. Waldschmidt a particulièrement brillé cet été lors de l’EURO des moins de 21 ans en Italie et à Saint-Marin, inscrivant 7 buts.

Parmi les absents figurent notamment Leroy Sané (Manchester City), Julian Draxler et Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain). Pour Antonio Rüdiger, tout juste remis d’une opération au genou, les matchs du mois de septembre arrivent trop tôt.

Löw : « Nous qualifier le plus tôt possible pour l’EURO. »

Le sélectionneur a déclaré : « Notre objectif est de devenir encore plus solides en tant qu’équipe, de continuer à créer des automatismes, et à nous qualifier le plus tôt possible pour l’EURO. Les Pays-Bas et l’Irlande du Nord vont nous pousser à notre maximum. Je m’attends à deux rencontres riches en émotions et en ambiance. »

À Amsterdam au mois de mars dernier, l’Allemagne a battu les Pays-Bas 3-2 chez eux pour la première manche. De son côté, l’Irlande du Nord est actuellement première du groupe C de qualification, avec un bilan parfait de quatre victoires en quatre matchs. L’Allemagne est deuxième avec 9 points et un match en moins.