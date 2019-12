Lahm nommé capitaine d’honneur et ambassadeur pour l’EURO 2024

Philipp Lahm a été nommé capitaine d’honneur lors du Bundestag de la DFB à Francfort-sur-le-Main. Après Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus et Jürgen Klinsmann, Lahm est le sixième ancien international à intégrer le cercle des capitaines d’honneur. Un cercle également composé des capitaines d’honneur féminines Bettina Wiegmann et Birgit Prinz. Le certificat de nomination a été remis à Philipp Lahm par le président de la DFB Reinhard Grindel.

Reinhard Grindel : « En tant que footballeur et en tant que personne, Philipp Lahm fait pour moi partie des plus grands. Il était un modèle de constance au plus haut niveau. Il a établi un nouveau style de leadership dans la sélection, il a montré que la hiérarchie horizontale peut être une clé du succès. Il a toujours eu une opinion claire et l'a toujours défendue. Lahm est un sportif exceptionnel, un joueur d'équipe exceptionnel et en plus une personne très engagée socialement. En le nomment capitaine d’honneur, la DFB récompense notamment ses grandes performances en tant que capitaine de notre équipe championne du monde 2014 au Brésil. »

Philipp Lahm : « C'est un immense honneur pour moi de rejoindre des joueurs que je respecte et admire énormément pour leurs performances. En tant que capitaine, je me suis toujours considéré comme un représentant de l’équipe, c’est pourquoi je décerne ce prix à tous mes coéquipiers sans qui je n'aurais jamais pu aller aussi loin. Ensemble, nous avons conquis des succès qui sont très spéciaux. Pour moi, ce prix ne représente pas seulement un honneur mais aussi un engagement et une mission. La mission de défendre la réputation du football en Europe afin qu’il puisse rester un élément phare dans le monde du sport. »

L’émouvant hommage de Löw

Joachim Löw a tenu à rendre hommage à son ex-capitaine. « Une nouvelle récompense devrait être inventée pour toi : footballeur mondial de la décennie », a déclaré le sélectionneur. « Pour nous, les entraîneurs, c'était un grand honneur et un grand enrichissement de travailler avec toi. Merci pour tout, Philipp ! »

Löw poursuit : « Non seulement tu étais un fantastique joueur mais aussi un leader et un capitaine digne de ce nom. Tu étais aussi et surtout une fantastique personne. Et c'est la marque des grands joueurs. Je te remercie pour tes fantastiques performances. Tu as été une part essentielle et un facteur très, très important dans la progression de l’équipe. »

Grindel : « Lahm doit devenir le visage de la candidature allemande pour l’EURO »

Lors du Bundestag de la DFB, Lahm a également été présenté comme ambassadeur de la candidature de la Fédération allemande de football (DFB) pour l'organisation de l’EURO 2024. Lahm fera la promotion de la candidature en Allemagne et à l'étranger et conseillera la fédération avec son expertise.

Reinhard Grindel, président de la DFB : « Philipp Lahm est également une personnalité très respectée et a toujours eu un regard sur le long terme, même durant sa carrière. Nous sommes heureux et fiers que Philipp Lahm continue à s’engager pour la DFB et le football en Allemagne. Il doit devenir le visage de la candidature allemande. »

Philipp Lahm : « Lors de la Coupe du Monde 2006, j'ai moi-même ressenti combien un tournoi dans son propre pays pouvait enthousiasmer les gens. L'Allemagne s'est présentée comme un pays accueillant, moderne et un bon organisateur. Je suis sûr que l'EURO 2024 sera aussi un événement qui suscitera l’engouement et rassemblera les gens en Allemagne et en Europe. C’est pourquoi je ferai de mon mieux pour que cela se reproduise. »

[dfb]