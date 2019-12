L’Afrique du Sud, dernier adversaire avant les huitièmes de finale

Ce soir à 18h à Montpellier, l’équipe d’Allemagne affronte l’Afrique du Sud pour son dernier match dans le groupe B à la Coupe du monde. La Nationalmannschaft doit prendre au moins un point pour être certaine de conserver sa première place. Coup de projecteur sur les Sud-Africaines, qui conservent un espoir de qualification.

Bilan : L’Allemagne et l’Afrique du Sud ne se sont jamais affrontées. L’Afrique du Sud deviendra ainsi le 51e adversaire de l’histoire de l’équipe d’Allemagne.

Dernière chance : Après deux défaites en deux matchs, les Banyana Banyana conservent encore une maigre chance de se qualifier pour les 1/8e de finale de la Coupe du monde. Pour cela, elles devront battre l’Allemagne et espérer figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupes.

Histoire : L’équipe féminine de l’Afrique du Sud a disputé son premier match le 30 mai 1993 à Johannesburg, contre le Swaziland : une victoire 14-0 marquée par un triplé de Desiree Ellis, l’actuelle sélectionneuse. L’Afrique du Sud est depuis devenue cinq fois vice-championne d’Afrique (1995, 2000, 2008, 2012, 2018), plus que toute autre sélection.

Novice : L’Afrique du Sud dispute cette année sa toute première Coupe du monde. Avec l’Écosse, le Chili et la Jamaïque, elle est l’une des quatre nations débutantes dans la compétition.

Classement : L’Afrique du Sud est 49e au classement mondial de la FIFA (1485 points), 47 rangs et 587 points derrière l’Allemagne (deuxième avec 2072 points).

Le groupe : Sur les 23 Sud-Africaines, 15 jouent dans leur championnat national ; six jouent à l’étranger, et deux sont actuellement sans club. L’attaquante Ode Fulutulidu (FC Malaga) et Leandra Smeda (Vittsjö GIK) jouent respectivement en Espagne et en Suède. La joueuse la plus capée est l’actuelle capitaine Janine van Wyk (168 sélections).

