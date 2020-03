La troisième division suspendue jusqu'au 30 avril

Arrêt des matchs jusqu'au 30 avril

La troisième division allemande de football est suspendue jusqu'au 30 avril . C'est ce qu'a décidé ce lundi la commission après une réunion avec les représentants des vingt clubs concernés. La durée de la période de suspension se base sur les recommandations officielles. De ce fait, les journées 30 à 35 sont pour l'instant suspendues, à moins que des éléments nouveaux venant des autorités compétentes ne permettent une reprise anticipée. Tout en restant soucieux de respecter les consignes sanitaires, les clubs envisagent tout de même la possibilité de rattraper les journées et de terminer la saison après la fin du mois d'avril.

La réunion a eu lieu par vidéoconférence, tous les participants des clubs de 3e division étaient connectés depuis leur domicile. La Fédération allemande de football (DFB) était représentée par son vice-président Peter Frymuth, le secrétaire général Dr. Friedrich Curtius, le trésorier Dr. Stephan Osnabrügge ainsi le médecin de l'équipe nationale Prof. Dr. med. Tim Meyer.

Frymuth : « Priorité à la santé et à la solidarité »

L'UEFA se réunit mardi pour se pencher sur les modalités concernant la reprise et la fin de la saison. Compte tenu de l'évolution rapide de la situation, la DFB reste en contact permanent avec la commission responsable de la troisième division, afin de prévoir au mieux les prochaines semaines et envisager les différents scénarios quant à la fin de la saison en cours. Peter Frymuth, en tant que vice-président de la DFB responsable de la troisième division, s'est exprimé : « Priorité à la santé et à la solidarité. Nous allons tout mettre en œuvre pour apporter notre pierre à l'édifice et pour soutenir les autorités compétentes. Il nous reste de nombreux défi à surmonter, que ce soit pour la société, pour le sport ou pour la troisième division. Nous en sommes conscients. Même pendant la réunion, nous avons dû constamment revenir sur nos décisions, à chaque fois que de nouveaux développements sur la situation en Europe nous parvenaient. Notre décision pour la troisième division est la première étape pour pouvoir réagir aux évolutions futures. »

Tom Eilers, président du comité responsable de la troisième division a quant à lui répété que l'ampleur de la crise actuelle n'est pas encore totalement prévisible et que la raison devait primer sur les intérêts des différents acteurs : « Dans ce contexte, la commission se félicite de la décision d'aujourd'hui, qui a été prise en consultation avec les clubs. Nous devons faire preuve de solidarité et rester concentrés sur comment trouver la meilleure façon de gérer cette crise qui impacte profondément les clubs et le football allemand. »

[dfb]