La sélection de Kunzt en vue du Championnat d’Europe

Stefan Kuntz a dévoilé l'équipe U21 d’Allemagne pour les deux derniers matchs avant le Championnat d'Europe U21 en Italie et à Saint-Marin (du 16 au 30 juin 2019). L'équipe rencontrera la France à Essen le 21 mars (18h30) et l'Angleterre à Bournemouth le 26 mars (20h45).

Nadiem Amiri (TSG 1899 Hoffenheim) et Lukas Klünter (Hertha BSC), tous deux champions d'Europe des moins de 21 ans en 2017, seront de retour dans le groupe des 24. Florian Müller (1. FSV Mainz 05) et Emmanuel Iyoha (FC Erzgebirge Aue) vont faire leurs débuts chez les U21 et Lukas Nmecha (Preston North End) pourrait jouer pour la première fois en équipe d’Allemagne de jeunes. Né à Hambourg et titulaire d'un passeport allemand, il a déjà joué en sélections d’Angleterre juniores. Lukas Klostermann (RB Leipzig) et Maximilian Eggestein (SV Werder Brême) ont été sélectionnés en équipe d’Allemagne pour la première fois par Joachim Löw.

Stefan Kuntz a déclaré : « Pour les deux derniers matchs avant l'EURO, nous avons délibérément choisi les favoris pour le titre. Ce sont deux vrais tests. Nous saurons alors où nous en sommes et quels points nous devrons améliorer en vue de l'EURO. Je me réjouis de voir jouer Lukas Nmecha et Emmanuel Iyoha, qui seront là pour la première fois, ainsi que certains joueurs absents lors des derniers matchs pour différentes raisons. »

Joti Chatzialexiou, directeur sportif, a ajouté : « Lukas Nmecha a exprimé son intérêt de jouer pour la Mannschaft et son pays natal, l'Allemagne. Nous aimerions soutenir le joueur dans ce projet. C'est pourquoi nous avons soumis une demande urgente de changement de fédération à la FIFA. Qu’il puisse jouer ou non au moment des matchs, Lukas et l'équipe peuvent profiter de la période internationale pour apprendre à se connaître. »

Coup d'envoi du Championnat d’Europe le 17 juin

L'équipe nationale des moins de 21 ans se réunira le mardi 19 mars à Düsseldorf, où la première session d'entraînement avec les enfants de la Manuel Neuer Kids Foundation aura lieu le soir. Le mercredi 20 mars, l’équipe s’entraînera au stade d'Essen à 17h15 (séance publique).

Le match d'ouverture du Championnat d'Europe des moins de 21 ans contre le Danemark aura lieu le 17 juin (21h00) à Udine. Trois jours plus tard, le champion en titre affrontera la Serbie à Trieste (21 heures). Le dernier match de groupe contre l'Autriche aura lieu le 23 juin (21h00). L'équipe se préparera pour l'EURO avec un camp d'entraînement au Tyrol du Sud du 2 au 11 juin.

