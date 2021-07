La sélection allemande aux JO

Sur proposition du sélectionneur des U21 Stefan Kuntz, la fédération allemande des sports olympiques (DOSB) a nommé les 19 joueurs qui disputeront les Jeux olympiques à Tokyo du 22 juillet au 7 août.

Deux joueurs qui ont remporté l’EURO U21 en 2017 avec Kuntz, Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen) et Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), font partie de la liste, tandis que Max Kruse (FC Union Berlin) est le troisième joueur né avant le 31 décembre 1996 inclus - tous les autres joueurs doivent être nés en 1997 ou après.

Sept joueurs de l'équipe qui a remporté le même trophée il y a un mois à Ljubljana sont également concernés. Il s'agit de Niklas Dorsch (La Gantoise), Ismail Jakobs (FC Cologne), Arne Maier (Hertha Berlin), Amos Pieper (Arminia Bielefeld), David Raum (TSG Hoffenheim), Anton Stach (SpVgg Greuther Fürth) et Josha Vagnoman (Hambourg SV).

Kuntz : « Ce sera une expérience incroyable »

« L'annonce de la sélection ne fait qu'augmenter notre enthousiasme avant le tournoi », a déclaré Stefan Kuntz. « Pour les 19 joueurs et le staff, faire partie de la sélection allemande à Tokyo sera une expérience incroyable. »

L'entraîneur a commenté : « Nous avons trouvé un bon mélange entre nos trois joueurs plus âgés, les nouveaux vainqueurs de l'EURO U21 et ceux qui ont contribué à la qualification en 2019. Nous voulons aller le plus loin possible et essayer d'obtenir une médaille. »

« Les clubs de Bundesliga nous ont plus ou moins soutenus. Certains grands clubs n'ont pas voulu nous aider comme nous l'aurions souhaité, c'est pourquoi le soutien que nous avons reçu des autres signifie beaucoup pour nous, car nous pouvons nous rendre au Japon avec une équipe de qualité », a poursuivi Kuntz.

L'équipe se rendra à Tokyo le 13 juillet

Le groupe se réunira à Francfort-sur-le-Main lundi prochain (12.7) avant de se rendre au Japon le jour suivant. Un stage d'entraînement aura lieu à Wakayama pour se préparer au tournoi, avec notamment un match amical contre le Honduras le 17 juillet (10h).

La compétition débutera pour l’Allemagne le 22 juillet contre le Brésil à Yokohama (13h30). Elle affrontera ensuite l'Arabie saoudite au même endroit trois jours plus tard (13h30), avant de terminer la phase de groupe contre la Côte d'Ivoire à Miyagi le 28 juillet (10h). Les deux premières équipes du groupe D seront qualifiées pour les quarts de finale. La finale se jouera à Yokohama le 7 août (13h30).

[dfb]