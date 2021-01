« La protection de la santé est notre objectif premier »

La Fédération allemande de football (DFB) s’est exprimée à la suite de la réunion du groupe de pilotage de l’EURO 2020, à laquelle elle a participé aux côtés des responsables de l'UEFA ainsi que des secrétaires généraux et des chefs de projet des douze fédérations nationales organisatrices.

« Protéger la santé des joueurs, des organisateurs et des supporters pendant les matchs de l’EURO 2020 en Allemagne est notre objectif premier. Il y a eu un accord sur ce point lors de la réunion du groupe de pilotage du tournoi qui s'est tenue aujourd'hui. En outre, le tournoi doit être disputé de manière équitable et sportive dans l'esprit du football européen dans son ensemble et sur les douze sites retenus. C'est pourquoi nous travaillons avec l'UEFA et nos partenaires locaux pour mettre au point des mesures d'hygiène pour les quatre matchs devant se dérouler à Munich. Les protocoles qui ont fait leurs preuves en Bundesliga, lors des matchs internationaux et des tournois finaux de la Ligue Europa et de la Ligue des champions constituent ici une excellente base. De plus, nos partenaires connaissent également la situation et y sont sensibilisés. Enfin, nous aimerions - dans l'intérêt des supporters - que les spectateurs puissent également assister aux matchs de l’EURO 2020 à Munich – dans le respect des règlements qui seront alors en place. Dans le cadre des discussions en cours avec l'UEFA et nos partenaires à Munich, nous continuerons à examiner jusqu’en avril si et comment ces objectifs peuvent être atteints. »