La période de transfert prolongée

Le conseil d'administration de la DFB a décidé d'apporter des ajustements à la prochaine période de transfert. Ces changements s'expliquent par l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur le calendrier des matchs.

« En raison de la crise du coronavirus et du report du calendrier qui en a résulté, des ajustements nationaux et internationaux des périodes de transfert sont nécessaires, de sorte que les dates prévues jusqu’à présent ont dû être révisées », a déclaré Peter Frymuth, vice-président de la DFB. « Nous avons procédé à ces ajustements en collaboration avec la Ligue allemande de football et avec l’approbation de la FIFA. »

La fenêtre de transfert sera divisée en deux et sera prolongée. Elle sera ouverte une première fois le 1e juillet pour un seul jour, afin d’enregistrer les contrats déjà conclus, puis sera refermée jusqu’au 15 juillet. À partir de cette date, une période de transfert plus traditionnelle débutera et se terminera le 5 octobre 2020. Cette prolongation permet donc aux clubs d’être plus flexibles. La date de clôture répond également à un souhait de l’UEFA, qui a fixé la date limite pour l’enregistrement des joueurs participant à la Ligue des champions et à l’Europa League au 6 octobre.