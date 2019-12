La nouvelle technologie Samsung partenaire de la DFB

Lorsque l’équipe nationale allemande jouera le titre à la Coupe du monde en Russie (du 14 juin au 15 juillet), Samsung se trouvera aux avant-postes. À partir de maintenant, l’entreprise porte le titre de « partenaire technologique officiel du Deutscher Fußball Bund ». Samsung ne sponsorise pas que l’équipe nationale féminine et masculine mais s’engage également avec toutes les équipes de jeunes ainsi qu’avec la nouvelle académie DFB à Francfort-sur-le-Main.

Le point de départ de ce partenariat a été symbolisé par l’annonce de la liste élargie de la Nationalmannschaft pour la Coupe du monde au musée du football à Dortmund. Samsung soutiendra ensuite la DFB pendant les trois années qui viennent avec son savoir-faire technologique et l’accompagnera avec une vaste campagne de marketing qui aura pour devise « Go for bigger goals ». Juste à temps pour la Coupe du Monde, le point de contact central sera une plateforme spécialement développée sur www.samsung.com/de.

Curtius : « Nous avons besoin d’une innovation constante et de partenaires forts »

« Pour exister au plus haut niveau international, nous avons besoin d’une innovation constante et de partenaires forts », a déclaré le secrétaire général de la DFB, le Dr. Friedrich Curtius. « Avec Samsung, nous avons désormais une autre entreprise à nos côtés, qui dispose d’une grande expertise technologique ».

Et Martin Börner, président député de Samsung Electronics GMBH, a ajouté : « Avec notre exigence de développer la technologie, d’aider les gens avec elle et d’en toucher de plus en plus, nous nous engageons de deux manières pour le football allemand : nous soutenons les joueurs et la DFB avec nos produits et nous les mettons en relation avec des millions de fans passionnés partout dans le monde. Nous créons ainsi un fort sentiment communautaire que les équipes aiguilleront ».